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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
23.04.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Silahla vurulan hamile tilki kurtarılamadı

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Silahla vurulan hamile tilki kurtarılamadı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçe kırsalında silahla vurularak yaralanan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan dişi tilkinin ölümünün ardından açıklamalarda bulunan AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, yaban hayvanlarının vurulmaması konusunda uyarılarda bulunarak hamile olan tilkinin ölümünün ekosistem için büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Şuhut kırsalında Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaralı halde bulduğu dişi tilki Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (AKÜREM) tedavi altına alınmıştı. Burada yapılan müdahaleler sonucunda ilk önce köpek saldırısına uğradığı tahmin edilen tilkinin röntgen çekiminin ardından vücudunda çok sayıda saçmanın olduğu ve silahla vurulduğu anlaşıldı. AKÜREM’de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan tilkinin hamile olduğu öğrenildi.

“Tüm çabalara rağmen kurtaramadık”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, AKÜREM’e getirilen tilkinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığını söyledi.

Kandır şöyle devam etti:
“Geçtiğimiz günlerde Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü’nün ekipleri tarafından Şuhut kırsalında köpek saldırısına uğradığı nedeniyle yaralandığı bildirilen 1 tilki getirildi. Tabi, öncelikle köpek saldırısı nedeniyle geldiğini düşünce genel bir muayene ve tedavi uygulamaya başladık ama durum o kadar basit görünmüyordu. Daha geniş kapsamlı araştırma yaptığımızda röntgen sonuçlarında hayvanın vurulmuş olduğunu gördük. Bedeninde birçok saçma parçası vardı. Sonrasında elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Dişi bir tilkiydi gebe olduğunu düşünüyorduk. Tüm çabalarımıza rağmen kurtaramadık.”

“Tilkiler ekosisteme katkı sağlar”

Tilkilerin gereksiz ya da fazla sayıda hızla üreyen hayvanları tüketerek ekosisteme katkı sağladıklarını belirten Müdür Kandır, “Bir tilkinin yok olması o alandaki fare sayısını çoğalması anlamına gelebilir. Şuhut çevresinde kırsalda vurulan bu tilki belki de o bölgedeki tek fare toplayıcısıydı. Ancak şimdi bu tilkinin ölümüyle beraber ki yanında doğuramadığı yavruları da öldü. Ekosisteme bu kadar katkı sağlayan yaban hayvanlarının vurulmaları bizler için büyük tehdittir. Özellikle üreme sezonunda bu hayvanlara karşı herhangi bir vurma ya da şiddet uygulama vakalarının yapılmamasını önemle rica ediyoruz. Çünkü onlar da bizim kadar yaşama ve üreme hakkına sahiplerdir” dedi.

“Bütün yaban hayvanları risk altında”

Bütün yaban hayvanlarının risk altında olduğuna dikkat çeken Kandır, “Artık günümüzde bütün yaban hayvanları risk altında. Çünkü insan popülasyonu arttı, şehirleşme çok fazla. Onların yaşam alanları daraldı. Herhangi bir yaban hayvanın özellikle bu üreme sezonunda vurulması demek o hayvan türü işin bir yok oluşun başlangıcı demek. O yüzden bu hayvanları her zaman korumalıyız” diye konuştu.

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