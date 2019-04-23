Silahla vurulan hamile tilki kurtarılamadı

Geçtiğimiz günlerde Şuhut kırsalında Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaralı halde bulduğu dişi tilki Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (AKÜREM) tedavi altına alınmıştı. Burada yapılan müdahaleler sonucunda ilk önce köpek saldırısına uğradığı tahmin edilen tilkinin röntgen çekiminin ardından vücudunda çok sayıda saçmanın olduğu ve silahla vurulduğu anlaşıldı. AKÜREM’de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan tilkinin hamile olduğu öğrenildi.

“Tüm çabalara rağmen kurtaramadık”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, AKÜREM’e getirilen tilkinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığını söyledi.

Kandır şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz günlerde Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü’nün ekipleri tarafından Şuhut kırsalında köpek saldırısına uğradığı nedeniyle yaralandığı bildirilen 1 tilki getirildi. Tabi, öncelikle köpek saldırısı nedeniyle geldiğini düşünce genel bir muayene ve tedavi uygulamaya başladık ama durum o kadar basit görünmüyordu. Daha geniş kapsamlı araştırma yaptığımızda röntgen sonuçlarında hayvanın vurulmuş olduğunu gördük. Bedeninde birçok saçma parçası vardı. Sonrasında elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Dişi bir tilkiydi gebe olduğunu düşünüyorduk. Tüm çabalarımıza rağmen kurtaramadık.”

“Tilkiler ekosisteme katkı sağlar”

Tilkilerin gereksiz ya da fazla sayıda hızla üreyen hayvanları tüketerek ekosisteme katkı sağladıklarını belirten Müdür Kandır, “Bir tilkinin yok olması o alandaki fare sayısını çoğalması anlamına gelebilir. Şuhut çevresinde kırsalda vurulan bu tilki belki de o bölgedeki tek fare toplayıcısıydı. Ancak şimdi bu tilkinin ölümüyle beraber ki yanında doğuramadığı yavruları da öldü. Ekosisteme bu kadar katkı sağlayan yaban hayvanlarının vurulmaları bizler için büyük tehdittir. Özellikle üreme sezonunda bu hayvanlara karşı herhangi bir vurma ya da şiddet uygulama vakalarının yapılmamasını önemle rica ediyoruz. Çünkü onlar da bizim kadar yaşama ve üreme hakkına sahiplerdir” dedi.

“Bütün yaban hayvanları risk altında”

Bütün yaban hayvanlarının risk altında olduğuna dikkat çeken Kandır, “Artık günümüzde bütün yaban hayvanları risk altında. Çünkü insan popülasyonu arttı, şehirleşme çok fazla. Onların yaşam alanları daraldı. Herhangi bir yaban hayvanın özellikle bu üreme sezonunda vurulması demek o hayvan türü işin bir yok oluşun başlangıcı demek. O yüzden bu hayvanları her zaman korumalıyız” diye konuştu.