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    Silahla vurdu, araya girenlere tokat attı

    Ali Kerem BENGİ / DHA
    10.05.2018 - 15:56 | Son Güncelleme:

    İstanbul Kartal'da iki grup arasındaki tartışma sırasında silahını çeken bir kişi önce tartıştığı kişiyi bacağından vurdu. Saldırgan araya girenlere de tokat attı.

    Kartal'da bir kişinin önce silahlı sonra tokatlı saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.

    Kartal'da iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir kişi, diğer gruptan Hanifi Beldek'i (42) silahla bacağından vurdu ardından da araya girmek isteyenleri tokatladı.

    ÖNCE VURDU SONRA HERKESİ TOKATLADI

    Güvenlik kamerasına yansıyan olay önceki akşam Kartal'da meydana geldi. İddiaya göre iki grup aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptan bir kişi tabancayla Beldek'i bacağından vurdu.

    VATANDAŞLAR KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTI

    Olayda Hanifi Beldek yaralanırken iki grup bir süre daha kavga etmeye devam etti. Beldek'i bacağından vuran saldırgan daha sonra araya girmek isteyenlere tokat attı. Defalarca tokat atılan bir kişi yere düştü.

    Dakikalarca süren kavga sonrası saldırgan ve yanındaki kişi hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    YARALI TAKSİYLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Yaralı bir taksiyle Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Beldek'in tedavisi devam ederken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Etiketler: Silahlı saldırı , istanbul , kavga görüntüsü , gündem
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