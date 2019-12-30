Kan donduran şaka! Genç kız hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre bir evde, dün gece 3 arkadaş alkol aldı. Ev sahibi A.B., silahını çıkartarak Selin K.'ye hava atmak için şarjöründeki mermileri tek tek boşalttı.

A.B. boş zannettiği silahı arkadaşı S.D.'nin kız arkadaşı Selin K.'nin başına dayayarak tetiğe bastı. Ancak silah ateş alınca Selin K. hayatını kaybetti.

Olayın öğrenilmesi ile birlikte şüphelileri yakalayan polis bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Olayla ilgili A.B. ve genç kızın sevgilisi S.D. gözaltına alındı. Süphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.