Silahıyla dehşet saçmaya böyle gitti...

Kartal’da yaşayan 5 yıllık evli Emine Girişken (42) ve Murat Girişken (51) çifti aralarındaki sorunlar nedeniyle boşanma kararı aldı. İddiaya göre Girişken bir süre sonra barışmak istediğini söyleyerek genç kadını rahatsız etmeye başladı. 2 Ocak günü Emine Girişken’in ailesinin evine giden Murat Girişken bir süre sonra hiçbir şey söylemeden silahı çıkarıp eşinin annesine doğrulttu.



Duruma müdahale etmek isteyen Emine Girişken’i saçından tutarak yere fırlatan kocası, kadına ateş etti. Ardından silahı eşinin annesinin kafasına doğrulttu ancak silah ateş almadı. Daha sonra mutfaktan çıkan adamın, karşılaştığı kayınpederine doğrulttuğu silah tekrar ateş almadı.



Olayın ardından Emine Girişken, 10 gün hastanede tedavi gördü. Genç kadın ve ailesi, Murat Girişken hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Girişken, sorgusunda eşinin kendisini aldattığını ve bundan dolayı tartıştıklarını iddia etti. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



"PANJURLARI KAPATIP SİLAHI ÇIKARDI"



Eşinin tutuklanmamasına tepki gösteren genç kadın, "Boşanma kararı aldık, 15 gün geçmeden barışmak istediğini ve her şeyi yoluna koyacağını söyledi. Ben de ailemle konuşmasını istedi. Telefonla konuştular, annem bir şans daha verdi. Ben işten çıktım, eve geldim, arkamdan o da geldi. Takip etmiş beni. Konuşmaya başladık, birkaç dakika sonra ayağı kalktı. Panjurları kapattı.



Ondan sonra silahı çıkarıp anneme doğrulttu. Ben görünce üzerine atladım çığlık atmaya başladık. Beni saçımdan tutup yere doğru fırlattı. Bana doğru ateş etti öldürmek için. Silahla gelmiş, hazırlıklı gelmiş zaten. Ben o anda baygınlık geçirmişim. Sonra anneme silahı doğrultmuş. ‘Tık’ diye ses gelmiş, silah ateş almamış, bu sefer kabzasıyla kafasına vurarak yere düşürmüş. Bu sırada mutfaktan çıkarken de silahı babama doğrulmuş, silah yine ateş almamış" dedi.



"ÖLÜMDEN DÖNDÜM"



"Allah’tan silah tutukluluk yaptı. Yoksa zaten katliam yapmaya gelmiş, hepimizi öldürmeye gelmiş" diyen kadın, "Ben yaralı olarak kurtuldum ama kan kaybından ölme riskim vardı. Ölümden döndüm diyebilirim. Tehdit de etti. Kendisi benden habersiz özel görüntülerimi çekmiş. Eğer ki davamı geri almazsam bu görüntülerimi yayacağını söyleyerek bana tehdit ve şantaj yapıyor" diye konuştu.



"TUTUKLU HAYATI YAŞAYAN BENİM, O DEĞİL"



Eşinin bir an önce tutuklanmasını isteyen kadın, "Benim ve ailemin hayati tehlikemiz var. Panjurlar kapalı, birinci katta olduğumuz için yukarı çıkabilir. Yarım bıraktığı işine devam edebilir, ailem tehlikede. Bir an evvel içeriye alınmasını istiyorum. Onun bu şekilde rahat rahat elini kolunu sallayarak gezmesini istemiyorum. Tutuklu hayatı yaşayan benim, o değil.



Kadına şiddet çok fazla ve inanılmaz derecede dehşet verici. Bu dehşetlerden birini de ben yaşadım. Bunların önüne geçilmesini istiyorum. Bunun son olmasını istiyorum. Bu konuda yardımcı olmalarını istiyorum, benim ve ailemin hayatı tehlikede" dedi.



"BARIŞMAK İÇİN GELDİ, PLAN HAZIRLAMIŞ"



Emine Girişken’in annesi Saniye Dirican ise olay anını anlatarak, "Barışmak için geldi, meğerse plan hazırlamış. Bir kelime demeden panjuru ve camı kapattı. Bunlar saniyelik oldu. Silahını çıkardı, şarjörü çekti. Silahı bana dayadı kızım da beni kurtarmak için hareket edince saçından çekip yere attı, ona doğru ateş etti. Ondan sonra bana tekrar ateş etti, ateş almayınca silahın arkasıyla başıma vurdu. Ben yere düştüm. Mutfaktan çıkınca eşimle karşılaşmış ona da silah doğrultup ateş etmiş, ateş almamış” diyerek kurşun izlerini gösterdi.



Damadının kendilerini tehdit ettiğini söyleyen anne, “Kızımın, eşimin, benim hepimizin hayatı tehlikede. Kızım da korkuyor, evde panjurların hepsi kapalı. Bir an önce tutuklanmasını istiyorum” dedi.



“ÖLDÜRMEYİ TASARLAMIŞTIR”



Ailenin avukatı Tuba Torun ise, “Olayda fail boşanmak isteyen eşi, müvekkil Emine Girişken’i ve annesi ile babasını öldürmeyi detaylı şekilde tasarlamış ve kadın cinayetlerinde klasik bir bahane olan barışma talebiyle müvekkilin ailesinin evine gitmiştir.



Failin öldürme eylemi silahın tutukluk yapması sebebiyle teşebbüs aşamasında kalmış, müvekkili atar damarını patlatmak suretiyle ağır şekilde yaralamış, müvekkil inanılmaz bir şekilde ölümden dönmüştür.



Tüm bu ağır suç teşkil eden eylemlerine rağmen fail, ifadesi alındıktan sonra adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştır. Bu derece tehlikeli ve halihazırda potansiyel katil olan bir kişinin tutuklanmayarak serbest bırakılması adeta bir hukuk skandalıdır” şeklinde konuştu.



Öte yandan şahsın silahıyla boşanmak isteyen eşinin evine geldiği anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde şahıs apartmana giriyor bir süre sonra hızla uzaklaşıyor.

