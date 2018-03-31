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    'Silaha karşı çıkmak barışı kucaklamaktır'

    ANKARA
    31.03.2018 - 00:40 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bireysel silahlanmanın kontrol altına alınması amacıyla başlatılan #Silahlanmaya1MilyonKereHayır kampanyasına katıldı.

    Bireysel silahlanmaya karşı 1 milyon imza toplanmasını hedefleyen kampanyaya video mesajıyla destek veren Kılıçdaroğlu, “Silahlanmaya hep birlikte karşı çıkalım. Masum insanların silahlı kişiler tarafından öldürülmesine karşı çıkalım. Silahlanmaya karşı çıkmak intiharlara karşı çıkmaktır. Silahlanmaya karşı çıkmak barışı kucaklamaktır” dedi.

    KİTLESEL EYLEM
    CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm de kampanyaya ilişkin şunları söyledi: “Bireysel silahlanmaya karşı toplumda ciddi bir endişe olduğunu görüyoruz. Kampanyamızın başladığı günden bu yana toplumun hemen her kesiminden destek mesajları aldık. İnsan hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşları da destek veriyor. Şimdilik sayımız az ancak toplumda farkındalığın arttığını görüyoruz. Kampanyanın ardından hem kamuoyu yaratmak, hem farkındalığı arttırmak, hem de hükümeti silahlanmayı kontrol altına alması için zorlamak amacıyla kitlesel eylem yapmayı düşünüyoruz.”

    Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu , Bireysel Silahlanmaya Hayır , gazetehaberleri , gündem
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