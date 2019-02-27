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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
27.02.2019 - 14:54, Son Güncelleme:

Silah tutukluk yaptı! 5 dakika sonrası...

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir cep telefonu mağazasına tabanca ve pompalı tüfekli saldırı meydana geldi. İş yerinin cam ve vitrininin parçalandığı saldırı anı ve içeride yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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  • Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular
  • Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular
  • Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular
  • Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İddiaya göre, Manavgat Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde S.S.’ye ait cep telefonu mağazasına gelen H.A. ve arkadaşı, cep telefonu ekranı değiştirilmesi nedeniyle elektronik ustasının bulunduğu üst kattaki bölüme çıkarak tartışmaya başladı. Bu sırada mağazaya iş yeri sahiplerinin de gelerek kavganın olduğu üst kata çıkmaları sonucunda H.A. ve yanındaki arkadaşı aşağıya inerken, H.A. belinden çıkardığı silahı mağazadakilere doğrultarak ateş etmek istedi. Şahıslar, silah ateş almayınca koşarak uzaklaştı.

Olayın üzerinden yaklaşık 5 dakika geçtikten sonra H.A. yanında arkadaşıyla birlikte motosikletle iş yerinin önüne gelerek pompalı tüfekle 3 el ateş etti. İş yerinin giriş kapısı ve vitrin camları patlarken, olay anında iş yerinin önünden geçmekte olan ve İlçe Jandarmada görevli olduğu belirlenen bir asker, saniye farkıyla saçmalardan kurtuldu.

Olayın ardından asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulunurken, saldırıyı gerçekleştiren H.A. Cumhuriyet Polis Karakoluna giderek teslim oldu.
Diğer taraftan yaşananlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İçeride H.A.’nın çalışanlara ve iş yeri sahiplerine silah çekmesi, silahın tutukluk yapması, yaşanan panik, iş yerinin camının pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu patlaması ve askerin geçişi tüm ayrıntılarıyla kayıtta yer aldı.

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