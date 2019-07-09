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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)
09.07.2019 - 17:43, Son Güncelleme:

Silah satmak istemediği müşterisi tarafından vuruldu

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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, silah dükkanının sahibi Sezai Kızılcan (72), av tüfeği satmak istemediği Mehmet isimli müşterisi tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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  • Silah satmak istemediği müşterisi tarafından vuruldu
  • Silah satmak istemediği müşterisi tarafından vuruldu
  • Silah satmak istemediği müşterisi tarafından vuruldu
  • Silah satmak istemediği müşterisi tarafından vuruldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Altıntaş Mahallesi, 332 Sokak'taki Sezai Kızılcan'a ait silah ve av malzemeleri satışı yapılan iş yerinde meydana geldi. İş yerine gelen ve isminin Mehmet olduğunu söyleyen kişi, pompalı tüfek ve mermi almak istediğini söyledi.

Kızılcan müşteriye ruhsatı olup olmadığını sorup olumsuz yanıt alınca satış yapmak istemedi.

Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Belinden 7.65 milimetre çapındaki tabancasını çıkaran müşteri, Kızılcan'a 4 el ateş etti. Sol bacağına 3 kurşun isabet eden Kızılcan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli iş yerine geldiği 09 PD 141 plakalı motosikletine binip kaçtı.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Kızılcan, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, başlattığı çalışma sonucu şüphelinin hurdacı olduğunu belirledi. Suç aleti tabancayıda incelemeye alan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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