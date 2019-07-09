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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA (DHA)
09.07.2019 - 15:52, Son Güncelleme:

Silah fotoğraflarını '2019'un ağaları' diye paylaştı, gözaltına alındı

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Silah fotoğraflarını '2019'un ağaları' diye paylaştı, gözaltına alındı

Kütahya'da belinde taşıdığı ve evinin duvarına sıraladığı tabancaların fotoğrafını çekip '2019'un ağaları' notuyla sosyal medya hesabından paylaşan Müslüm E. gözaltına alındı. Sorgusunun ardından serbest bırakılan Müslüm E.'nin evinde yapılan aramada başkalarına ait bulundurma ruhsatlı tabanca ile tüfek ele geçirildi.

Kütahya'da yaşayan Müslüm E. belinde taşıdığı ve evinin duvarına astığı tabancaları fotoğraflayıp sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından '2019'un ağaları' notuyla yayımladı. İhbarla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Müslüm E.'nin Osmangazi Mahallesi'ndeki adresini tespit edip, mahkeme kararıyla evde arama yaptı.

Arama sonucu evde 2 tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi. Tabancalardan birinin A.K. adına meskende bulundurma ruhsatlı diğerinin de Müslüm E.'ye ait bulundurma ruhsatlı olduğu belirlendi. Yivsiz av tüfeğinin ise F.K. adına ruhsatlı olduğu tespit edildi. Ayrıca tabancalara ait 955 mermi ile 27 av tüfeği fişeği de bulundu.

Gözaltına alınan Müslüm E., sağlık kontrolü sonrası sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Müslüm E. hakkında 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı. A.K. ve F.K.'ye ait silahların ruhsatlarının da iptal edilmesi için idari işlem yapıldı.

Silah fotoğraflarını 2019un ağaları diye paylaştı, gözaltına alındı

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