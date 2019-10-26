Silah edinmede ‘ağır suç’ yasağı kalktı

AK Parti ve MHP’nin ortak önergesiyle, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yasa’da değişikliğe gidilirken yapılan bazı düzenlemeler şöyle:

LİSTEYE DAHİL OLDULAR

Emekliliklerinde silah taşıma ya da bulundurma hakkına sahip olanlar listesine Cumhurbaşkanlığı özel kalem müdürü, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşların en üst düzey yöneticileri, Cumhurbaşkanı başdanışmanları ve büyükelçiler ile birlikte yaptıkları görev nedeniyle güvenlik riski taşıyan şu kamu görevlileri de eklendi: “Gümrükler muhafaza genel müdürü ve yardımcıları, daire başkanları ile merkez ve taşra teşkilatında görevli kaçakçılık ve istihbarat müdürleri, bölge amirleri, kısım amirleri ve gümrük muhafaza memurları, ceza infaz kurumu başkontrolörleri ve kontrolörleri, birinci ve ikinci müdürler, idare memurları, infaz ve koruma baş memurları ve memurları, denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcıları, orman muhafaza memurları ve orman bölge şefleri, en az 10 yıl görev yapmış olmak kaydıyla istifa etmek ya da kurum değiştirmek suretiyle Emniyet Genel Müdürlüğü’nden ayrılan emniyet hizmetleri sınıfı personeli.”

Kıbrıs ve Kore gazilerine de harçsız silah ruhsatı hakkı sağlayan aynı önergeyle, silah edinmedeki ‘ağır suç’ yasağı da kaldırılarak, daha önce affa uğramış bile olsalar silah edinemeyen ağır suç mahkûmlarının belli koşulları sağlamak kaydıyla silah edinebilmelerinin önü açıldı. Değişen hükme göre, ağır suçlardan mahkûm olanlar da infazlarının üzerinden 5 yıl geçtikten sonra memnu haklarını yeniden almaları halinde silah edinebilecekler. Türk Ceza Yasası’ndaki devletin güvenliği, anayasal düzen, milli savunma, devlet sırları ve casusluk suçları ile Terörle Mücadele Yasası’nda tanımlanan suçlardan mahkûm olanlar ise bu kapsamın dışında tutuldu.

SİLAHA ERİŞİM YASAĞI

Aynı önergeyle kadın ve çocuğa şiddet uygulayanlara ateşli silahlara erişim yasağı da getirildi. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa kapsamında haklarında tedbir kararı verilenlere, tedbir kararı süresince ateşli silahları taşıma ve bulundurma izni verilmeyecek, varsa ruhsat verilmesine ve yenilenmesine ilişkin işlemler bekletilecek. Bunların ruhsata bağlanmış silahları ise tedbir kararı kalkıncaya kadar genel kolluk kuvvetleri tarafından muhafaza altına alınacak.

AV TÜFEKLERİ DE YASAK

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin verdiği ortak önergeyle de yine kadın ve çocuklara şiddet uygulayanlara, haklarındaki tedbir kararı süresince getirilen silaha erişim yasağına yivsiz av tüfekleri, spor ve nişan tüfek ve tabancaları da eklendi.

AK Parti ve MHP’nin bir başka önergesiyle de Cumhurbaşkanlığı’nca temin edilen tabanca ve mermilerin Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ndeki koruma personeline ve bunların amirlerine zati demirbaş silah olarak satışına olanak sağlandı.

BİREYSEL SİLAHLANMA GENİŞLEDİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yasanın Meclis’teki görüşmeleri sırasında, AK Parti’nin bireysel silahlanmayı geliştiren bir madde eklediğini belirterek şöyle dedi: “Belki maddenin içinde beklentisi olan, ‘Onlara veriliyor, bize verilmiyor’ diyen bazı haklı gruplar olabilir ama sonuçta bireysel silahlanmayı genişleten bir madde eklendi. Ne kadar çok silah, o kadar çok kadın cinayeti, o kadar çok çocuk cinayeti, o kadar çok töre cinayeti, o kadar çok kaza kurşunu, o kadar çok maganda kurşunu. Çehov’un dediği gibi ‘Sahnede, piyeste, duvarda bir silah asılıysa eninde sonunda patlar’.”

KATILIK YUMUŞATILDI

AK Parti kaynakları ise düzenlemeye ilişkin Hürriyet’e şunları söylediler: “Mevcut düzenleme çok katıydı. Belirli suçlar için affa uğramış bile olsalar yasak getiriyordu. Bu konuda çok şikâyet vardı. Bırakın sıradan vatandaşı, milletvekili bile olsanız, eğer o yasak kapsamına giriyorsanız silah ruhsatı alamıyordunuz. Şimdi bu katılık belli şartlara bağlı olarak yumuşatıldı. Bu düzenlemeyle her suçu işleyenin hemen silah alacağı gibi bir durum da söz konusu değil. Öncelikle cezanın infazı tamamlanacak, infazın tamamlanmasının üzerinden de 5 yıl geçecek, ancak o zaman mahkemenin memnu hakları iade etmesi halinde bu haktan yararlanabilecek.”