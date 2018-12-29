Silah arkadaşları "şehidin emaneti" için seferber oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSilah arkadaşları "şehidin emaneti" için seferber oldu
GeriGündem Silah arkadaşları "şehidin emaneti" için seferber oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
29.12.2018 - 17:36, Son Güncelleme:

Silah arkadaşları "şehidin emaneti" için seferber oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Silah arkadaşları "şehidin emaneti" için seferber oldu

Siirt'in Pervari ilçesinde 6 yıl önce meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen uzman çavuş Kürşat Güneş'in silah arkadaşları, şehadetinden 3,5 ay sonra dünyaya gelen 5 yaşındaki kızı İrem'in öğrenim gördüğü okulda baba mesleğinin anlatıldığı "Sıra bende" etkinliğine katıldı.

Pervari ilçesinde 10 Kasım 2012'de operasyona giden askerleri taşıyan helikopterin kayalıklara çarpması sonucu 16 silah arkadaşıyla şehit olan Güneş'in meslektaşları, şehadetinden 3,5 ay sonra dünyaya gelen 5 yaşındaki kızı İrem'i öğrenim gördüğü özel okuldaki "Sıra bende" etkinliğinde baba mesleğini anlattı. 

Silah arkadaşları şehidin emaneti için seferber oldu

Öğrenci velilerinin mesleklerini anlattığı etkinlik kapsamında sıranın İrem'in velisine geldiğini öğrenen İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İrem'in İl Jandarma Komutanlığında görevliyken şehit olan babası Kürşat Güneş'in mesleğini anlatması için 2 asker görevlendirdi. 

ŞEHİT KIZI DA ASKER KIYAFETİ GİYDİ

Asker kıyafetiyle okula gelen İrem'in sınıfını ziyaret eden astsubay Ruken Merve Çalış ve uzman çavuş Gökhan Bal, çeşitli hediyeler verdikleri öğrencilere askerlik mesleğini anlattı, onlarla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.
Silah arkadaşları şehidin emaneti için seferber oldu


Şehidin eşi Hatice Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5,5 ay evli kaldıkları eşinin en büyük hatırasının kızları İrem olduğunu söyledi. Kızıyla ilgili büyük hayalleri olan ve evladının adını da doğumundan önce kendisinin verdiği eşinin hayallerini gerçekleştirmek için çabaladığını belirten Güneş, İrem'i en iyi şekilde yetiştirmeye gayret ettiğini anlattı.

İrem'in eğitimini sürdürdüğü ana sınıfında, velilerin mesleklerinianlattığı "Sıra bende" etkinliğinin yapıldığını aktaran Güneş, etkinlikte sıra İrem'e geldiğinde İl Jandarma Komutanlığıyla irtibata geçtiğini bildirdi. 

Güneş, "Sıra kızım İrem'e gelince 2 jandarma personeli kızımın sınıfına gelerek baba mesleği olan askerliği anlattı. Bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz. Etkinlik çok verimli geçti." dedi.

BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TAŞKIN'DAN SINIFA ZİYARET

Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın da "Sıra bende" etkinliğinde sıranın İrem'e geldiğini öğrenince okulu ziyaret etti. İrem'in sınıfında öğrencilerle yakından ilgilenen ve onlar çeşitli hediyeler veren Taşkın, kız çocuğunu Siirt Belediyesine davet etti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İşte AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkan adayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan o ismi duyurdu: 'Burada bir açıklama yapmam lazım'

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan ilk açıklama

Tepki çeken fotoğrafın ardından danışmanından flaş karar