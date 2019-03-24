Silah arkadaşına kurşuna indirimsiz müebbet

BİRLİKTE GÖREV YAPTILAR

Sağlıkçı astsubay Abdurrahman Kaplan, Ankara Çankaya’daki Çayyolu semtinde özel harekat polisi Bekir Körkem tarafından beylik tabancasıyla vurularak öldürülmüştü. Cinayetten sonra tutuklanan Körkem hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’ davası açılmıştı. Ankara Batı Adliyesi 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın iddianamesinde, Körkem’in öldürdüğü Kaplan ile terör örgütü PKK’ya yönelik Cizre-Nusaybin’de yürütülen Hendek Operasyonu’nda birlikte görev aldığı, burada arkadaşlık ettikleri hatırlatıldı. Ayrıca “Şüphelinin kâr payı vaadiyle 90 bin lira aldığı, bu nedenle kişiler arasında husumet oluştuğu, Körkem’in planlayarak/tasarlayarak Kaplan’ı öldürdüğü, 3 kez ateş ettiği, 3 merminin de Kaplan’a isabet ettiği, Kaplan’ın olay yerinde ölmesinin ardından Körkem’in kaçtığı” belirtildi. Körkem’e müebbet hapis cezası verilmesine hükmeden mahkeme kararında “Görevini kötüye kullanarak ve görevine sığınarak suç işlediği, silah arkadaşını öldürüp delilleri ortadan kaldırdığı, olayda pişmanlık duymadığını” göz önünde bulundurarak iyi hâl ve ceza indirimine gitmedi.

‘ÖRNEK BİR KARAR ÇIKTI’





Öldürülen Kaplan’ın aile avukatı Muhammet Kuzu, verilen kararın örnek teşkil ettiğini belirterek şunları söyledi: “Mahkeme, hiçbir indirime gitmeyerek ceza uyguladı. Bunun anlamı hiç kimsenin görevinin arkasına sığınarak suç işlemeyeceğidir. Kahraman olmaya çalışan, vatan-millet diyerek suç işlenmeyeceğini, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu gösteren bir karar. Bu karar görevini kötüye kullanan, görevinin dışına çıkarak kendi mantıklarıyla ceza kesmeye çalışanlara verilmiş en güzel cevaptır. Önemli olan tarafların istediği veya bizim istediğimiz kararın çıkması değildi. Asıl olan, kamu vicdanını rahatlatacak bir kararın çıkması idi. Öyle de oldu.”

73 KİŞİ ŞİKÂYETÇİ OLDU

Körkem’in ‘Titan’ benzeri ‘saadet zinciri’ kurarak özel harekat polisleri ile aktif görevdeki askerlerden senet karşılığı para toplamasıyla ilgili soruşturma ise devam ediyor. Cumhuriyet Savcılığı’nın, 2018/201950 dosya numarasıyla Körkem hakkında ‘dolandırıcılıktan’ başlattığı soruşturma kapsamında şu ana kadar 73 kişi, Ankara Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne giderek ifade verdi ve şikâyetçi oldu. Körkem’in yüksek kâr vaadiyle özel harekat polisleri ile askerlerden para topladığı, sisteme dahil olanlara ilk etapta kâr payı adı altında yüksek paralar ödediği, ancak yeni katılımlar olmaması nedeniyle ‘saadet zincirinin’ koptuğu, Körkem’in cinayeti de bu nedenle işlediği belirlendi.

AİLENİN MALLARINA HACİZ

Körkem’in tüm hesap hareketlerinin incelendiği soruşturmada ‘saadet zinciri’ yöntemiyle toplanan yaklaşık 20 milyon liranın izi sürülürken, bu paralarla çok sayıda ev ve lüks araç alındığı, bunların tapularının ise 3’üncü şahıslar üzerine geçirildiği belirlendi. Görkem’e çok sayıda özel harekat polisi ile askerin para aktardığı belgelendi. Para transferlerin çoğu Körkem adına yapılırken, bazıları ise Körkem’in kardeşi, amcasının oğlu ve ailenin diğer fertleri adına gönderildiği de kayıtlarda tespit edildi. Körkem ve para transferlerin yapıldığı birinci derecedeki akrabaların mallarına ve banka hesaplarına Ankara, Malatya, Rize ve Muş’taki icra dairelerince haciz uygulandı.