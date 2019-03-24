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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Silah arkadaşına kurşuna indirimsiz müebbet

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Silah arkadaşına kurşuna indirimsiz müebbet

Özel harekât polislerinin ve askerlerin 20 milyon lira kaptırdığı ‘saadet zinciri’ vurgunu, işlenen bir cinayetle ortaya çıkmıştı. Hürriyet’in 22 Kasım 2018’de ‘Cinayetten vurgun çıktı’ başlığıyla manşetine taşıdığı davada karar verildi. Astsubay Abdurrahman Kaplan’ı beylik tabancasıyla vurarak öldüren özel harekât polisi Bekir Körkem indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

BİRLİKTE GÖREV YAPTILAR

Sağlıkçı astsubay Abdurrahman Kaplan, Ankara Çankaya’daki Çayyolu semtinde özel harekat polisi Bekir Körkem tarafından beylik tabancasıyla vurularak öldürülmüştü. Cinayetten sonra tutuklanan Körkem hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’ davası açılmıştı. Ankara Batı Adliyesi 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın iddianamesinde, Körkem’in öldürdüğü Kaplan ile terör örgütü PKK’ya yönelik Cizre-Nusaybin’de yürütülen Hendek Operasyonu’nda birlikte görev aldığı, burada arkadaşlık ettikleri hatırlatıldı. Ayrıca “Şüphelinin kâr payı vaadiyle 90 bin lira aldığı, bu nedenle kişiler arasında husumet oluştuğu, Körkem’in planlayarak/tasarlayarak Kaplan’ı öldürdüğü, 3 kez ateş ettiği, 3 merminin de Kaplan’a isabet ettiği, Kaplan’ın olay yerinde ölmesinin ardından Körkem’in kaçtığı” belirtildi. Körkem’e müebbet hapis cezası verilmesine hükmeden mahkeme kararında “Görevini kötüye kullanarak ve görevine sığınarak suç işlediği, silah arkadaşını öldürüp delilleri ortadan kaldırdığı, olayda pişmanlık duymadığını” göz önünde bulundurarak iyi hâl ve ceza indirimine gitmedi.

‘ÖRNEK BİR KARAR ÇIKTI’

Silah arkadaşına kurşuna indirimsiz müebbet

Öldürülen Kaplan’ın aile avukatı Muhammet Kuzu, verilen kararın örnek teşkil ettiğini belirterek şunları söyledi: “Mahkeme, hiçbir indirime gitmeyerek ceza uyguladı. Bunun anlamı hiç kimsenin görevinin arkasına sığınarak suç işlemeyeceğidir. Kahraman olmaya çalışan, vatan-millet diyerek suç işlenmeyeceğini, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu gösteren bir karar. Bu karar görevini kötüye kullanan, görevinin dışına çıkarak kendi mantıklarıyla ceza kesmeye çalışanlara verilmiş en güzel cevaptır. Önemli olan tarafların istediği veya bizim istediğimiz kararın çıkması değildi. Asıl olan, kamu vicdanını rahatlatacak bir kararın çıkması idi. Öyle de oldu.”

73 KİŞİ ŞİKÂYETÇİ OLDU

Körkem’in ‘Titan’ benzeri ‘saadet zinciri’ kurarak özel harekat polisleri ile aktif görevdeki askerlerden senet karşılığı para toplamasıyla ilgili soruşturma ise devam ediyor. Cumhuriyet Savcılığı’nın, 2018/201950 dosya numarasıyla Körkem hakkında ‘dolandırıcılıktan’ başlattığı soruşturma kapsamında şu ana kadar 73 kişi, Ankara Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne giderek ifade verdi ve şikâyetçi oldu. Körkem’in yüksek kâr vaadiyle özel harekat polisleri ile askerlerden para topladığı, sisteme dahil olanlara ilk etapta kâr payı adı altında yüksek paralar ödediği, ancak yeni katılımlar olmaması nedeniyle ‘saadet zincirinin’ koptuğu, Körkem’in cinayeti de bu nedenle işlediği belirlendi.

AİLENİN MALLARINA HACİZ

Körkem’in tüm hesap hareketlerinin incelendiği soruşturmada ‘saadet zinciri’ yöntemiyle toplanan yaklaşık 20 milyon liranın izi sürülürken, bu paralarla çok sayıda ev ve lüks araç alındığı, bunların tapularının ise 3’üncü şahıslar üzerine geçirildiği belirlendi. Görkem’e çok sayıda özel harekat polisi ile askerin para aktardığı belgelendi. Para transferlerin çoğu Körkem adına yapılırken, bazıları ise Körkem’in kardeşi, amcasının oğlu ve ailenin diğer fertleri adına gönderildiği de kayıtlarda tespit edildi. Körkem ve para transferlerin yapıldığı birinci derecedeki akrabaların mallarına ve banka hesaplarına Ankara, Malatya, Rize ve Muş’taki icra dairelerince haciz uygulandı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (23.03.2019)-2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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