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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.12.2018 - 14:37, Son Güncelleme:

Sıla ve Ahmet Kural davasındaki rapora Hürriyet ulaştı

Musa KESLER
Musa KESLER
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Musa KESLER
Musa KESLER
Sıla ve Ahmet Kural davasındaki rapora Hürriyet ulaştı

Sanatçı Sıla Gençoğlu’nun oyuncu Ahmet Kural tarafından darp edilmesine ilişkin soruşturma ‘Adli Tıp Raporu’ tartışması devam ederken, dosyadaki tek resmi Adli Tıp Raporu’na Hürriyet ulaştı. Raporda Gençoğlu’nun vücudundaki darp izlerinin hayati olup olmadığı ve herhangi bir kemik kırığı olup olmadığı yer alıyor.

Sıla Gençoğlu’nun Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Kural hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Ancak taraflar arasındaki ‘Adli Tıp Raporu’ tartışması her gün yeni bir boyut kazanarak devam ediyor. Son olarak Adli Tıp Kurumu bir basın açıklaması yaparak Ahmet Kural’ın avukatlarının dosyaya sunduğu ve basında ‘Adli Tıp Raporu’ olarak yer alan bir rapor vermediklerini duyurdu. Söz konusu rapor Sıla’nın görüntülerinin incelendiği ve vücudundaki morlukların belli olmadığının belirlendiği iddiasına dayanıyordu. Sıla Gençoğlu’nun avukatları bu raporun resmi nitelikli bir rapor olmadığını, akademisyenlerden alınan ‘görüş’ niteliğinde gayri resmi bir değerlendirme olduğunu belirtti.

Sıla ve Ahmet Kural davasındaki rapora Hürriyet ulaştı

“Rapor değil; görüş”

Daha önce de Sıla’nın vücudundaki darp izlerine dair alınan sağlık raporuna ilişkin bir akademisyen görüşü, Kural’ın avukatları tarafından dosyaya sunulmuştu. Bu görüşte de Sıla’nın vücudundaki yaralanmaların oluş şeklini net bir şekilde tarif edilmediği belirtilerek Sıla’nın aldığı raporun bilimsel bir niteliğinin olmadığı savunuluyordu. Sıla’nın avukatları bu raporun da ‘resmi’ bir rapor değil; uzmanların görüşünü içeren bir değerlendirme yazısı olduğu açıklamıştı.

Adli Tıp raporu, özel hastanenin raporuna dair

Soruşturma dosyasında tek bir Adli Tıp Raporu var. 1 Kasım 2018 tarihli rapor, Sıla’nın özel bir hastaneden aldığı raporun incelenmesinden elde edilen neticeleri içeriyor. Rapora göre Sıla’nın vücudunda ‘yumuşak doku lezyonlarına neden olan’ yaralanma yaşamını tehlikeye sokacak bir nitelikte değil, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğu ayrıca herhangi bir kemik kırığının olmadığının bildirildiği belirtiliyor. 

Şarkıcı Sıla, Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu
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Ahmet Kural adliye çıkışı açıklama yaptı
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Musa KESLER
Musa KESLER
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