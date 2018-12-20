Sıla ve Ahmet Kural davasındaki rapora Hürriyet ulaştı
Sanatçı Sıla Gençoğlu’nun oyuncu Ahmet Kural tarafından darp edilmesine ilişkin soruşturma ‘Adli Tıp Raporu’ tartışması devam ederken, dosyadaki tek resmi Adli Tıp Raporu’na Hürriyet ulaştı. Raporda Gençoğlu’nun vücudundaki darp izlerinin hayati olup olmadığı ve herhangi bir kemik kırığı olup olmadığı yer alıyor.
Sıla Gençoğlu’nun Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Kural hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Ancak taraflar arasındaki ‘Adli Tıp Raporu’ tartışması her gün yeni bir boyut kazanarak devam ediyor. Son olarak Adli Tıp Kurumu bir basın açıklaması yaparak Ahmet Kural’ın avukatlarının dosyaya sunduğu ve basında ‘Adli Tıp Raporu’ olarak yer alan bir rapor vermediklerini duyurdu. Söz konusu rapor Sıla’nın görüntülerinin incelendiği ve vücudundaki morlukların belli olmadığının belirlendiği iddiasına dayanıyordu. Sıla Gençoğlu’nun avukatları bu raporun resmi nitelikli bir rapor olmadığını, akademisyenlerden alınan ‘görüş’ niteliğinde gayri resmi bir değerlendirme olduğunu belirtti.
“Rapor değil; görüş”
Daha önce de Sıla’nın vücudundaki darp izlerine dair alınan sağlık raporuna ilişkin bir akademisyen görüşü, Kural’ın avukatları tarafından dosyaya sunulmuştu. Bu görüşte de Sıla’nın vücudundaki yaralanmaların oluş şeklini net bir şekilde tarif edilmediği belirtilerek Sıla’nın aldığı raporun bilimsel bir niteliğinin olmadığı savunuluyordu. Sıla’nın avukatları bu raporun da ‘resmi’ bir rapor değil; uzmanların görüşünü içeren bir değerlendirme yazısı olduğu açıklamıştı.
Adli Tıp raporu, özel hastanenin raporuna dair
Soruşturma dosyasında tek bir Adli Tıp Raporu var. 1 Kasım 2018 tarihli rapor, Sıla’nın özel bir hastaneden aldığı raporun incelenmesinden elde edilen neticeleri içeriyor. Rapora göre Sıla’nın vücudunda ‘yumuşak doku lezyonlarına neden olan’ yaralanma yaşamını tehlikeye sokacak bir nitelikte değil, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğu ayrıca herhangi bir kemik kırığının olmadığının bildirildiği belirtiliyor.
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