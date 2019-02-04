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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA)
04.02.2019 - 10:49, Son Güncelleme:

Ekmek almak için çıktı, annesinin telefonuna mesaj geldi... Bir hafta sonra Sıla bulundu

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Ekmek almak için çıktı, annesinin telefonuna mesaj geldi... Bir hafta sonra Sıla bulundu

Antalya'da ekmek almak için evden çıktıktan sonra Savaş G. (37) tarafından kaçırılan Sıla Ö. (14) polis ekiplerince bulundu. Savaş G. gözaltına alınırken, Sıla Ö.'nün soruşturma bitinceye kadar Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde kalacağı ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.

Kepez ilçesine bağlı Kuzeyyaka Mahallesi'nde oturan, 8'inci sınıf öğrencisi Sıla Ö., 28 Ocak Pazartesi sabahı ekmek almak için evden çıktı ancak geri dönmedi. Anne Emine Ö. de kızını mahallede aramaya başladı. Bu sırada cep telefonuna birkaç kez evlerine misafirliğe gelen Savaş G.'den 'Anneciğim, babacığım; ben kızınızı, kızınız da beni seviyor. Artık o benim, ölene kadar namusum. Böyle olsun istemezdim. Artık bizi kimse ayıramaz' yazılı mesaj geldi.

Emine Ö., hemen mesajın gönderildiği numarayı aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine polis merkezine giden Emine Ö., şikayetçi oldu.

Savaş G. ve kaçırdığı Sıla Ö.'nün, Kepez'in Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evde olduğunu tespit eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi. Savaş G., gözaltına alınırken, Sıla Ö. de ifadesine başvurulmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Sıla Ö.'nün, soruşturma bitinceye kadar Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde misafir edileceği ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.

'KIZIMIN EVLİLİK DEĞİL OKUMA ÇAĞI'

Kızının bulunmasının ardından yeniden yaşamaya başladığını kaydeden Emine Özcan, "Ben 1 haftada kaç kez öldüm? Benim kızımı 1 haftadır alıkoydu. Onun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Kızımın evlilik değil, okuma çağı" dedi.

Ekmek almak için çıktı, annesinin telefonuna mesaj geldi... Bir hafta sonra Sıla bulundu

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