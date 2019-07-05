Sıla Aydın kimdir?
Çiftlik Bank dolandırıcılığının bir numaralı ismi firari sanık Mehmet Aydın ve eski eşi Sıla Aydın’ın yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Lüks yattaki fotoğraflar ardından Sıla Aydın bir kez daha gündeme geldi. Peki, Sıla Aydın kimdir?
Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın 21 yaşında. Bursa'da yaşayan Sıla Aydın, aslen Samsunlu. Sıla Aydın eşi Mehmet Aydın'dan ocak 2018 tarihinde boşanma sürecine girdiğini açıklamıştı.
Mehmet Aydın’ın eşi olmanın dışında bir suçu bulunmadığını öne süren Sıla Aydın, Mehmet Aydın ile tanışma hikayesini ve olayların gelişimini şöyle ifade etti: “Eşim Bursa Nilüfer’de bir çay bahçesinde asgari ücretle çalışıyordu. 2016’da Bursa’da tanıştık. O zamanlar hiç paramız yoktu. Mehmet Facebook’ta sürekli çiftlik oyunu (FarmVille ve benzeri oyunlar) oynuyordu. Sonrasında da yazılımcı bir arkadaşıyla Fame Game oyununu kurdu. Bu oyun da Facebook üzerinden oynanıyordu. Oradan kazanç elde edince Bursa İnegöl’de bir çiftlik kiraladı.”
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