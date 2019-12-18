Siklamen çiçeği nedir? nasıl yetiştirilir? Siklamen çiçeğinin bakımı

Sıklamen çiçeğinin çiçek yaprakları tavşan kulağına benzetilerek halk arasında tavşan kulağı çiçeği olarak ta bilinmektedir. Avrupa da ise İran Menekşesi olarak adlandırılmaktadır. Latince adı ise literatürlerde Cyclamen olarak geçmektedir. Narin yapıya sahip olan çiçek son derece gösterişlidir ve farklı renk seçenekleri bulunmaktadır. Açık ve koyu pembe, kırmızı, beyaz çiçek açan bitkinin bu renklerin ikisini bir arada gösteren renk tonları da bulunmaktadır.



Balkon ve bahçelerde oldukça güzel gelişim gösteren sıklamen çiçeği kapalı ortamda o kadar iyi gelişmemektedir. Serin ve gölge ortamları çok seven çiçek, en iyi gelişimi bu ortamlarda göstermektedir. Direk gelen güneş ışığından özellikle korunması gerekmektedir. Özel bir süs bitkisi olan sıklamen çiçeği ekim- nisan ayları arasında çiçek açmaktadır. Yaz ayları ise çiçek için dinlenme dönemi olmaktadır.



Sıklamen Çiçeği Bakımı Nasıl Yapılır?



Çiçek ve bitki bakımının doğru yapılabilmesi için öncelikle bitkinin ihtiyaçlarını iyi bilmek gerekmektedir. Böylece çiçek için ideal ortam ve bakım koşulları oluşturulabilmektedir. Soğanlı bitki türünden olan sıklamen özellikle dinlenme döneminde saksısı ile birlikte serin, kuru ve karanlık bir yerde dinlenmeye alınmalıdır. Sıklamen nemli, serin ve daima esinti olan yerleri çok sevmektedir. Bu nedenle de sıklamen için serin ve havadar olan yerler oluşturulmalıdır. Kapalı mekan da yetiştirilmesi bu şartlar oluşturulduğu taktirde mümkün olmaktadır.



Kış aylarında 7 dereceye kadar dayanan çiçeğin 14-15 derece ortamda bulunması verimliliğini arttırmaktadır. Sıklamen aktif olduğu bahar ve kış aylarında fazla soğuktan korunmalı ve susuz bırakılmamalıdır. Sıklamen çiçeği ağustos ayında hafif toprağı nemlendirilmelidir. Kış aylarında ise haftada bir defa sulamak bitki için yeterli olmaktadır. Soğuk olmayan yumuşak bir su verilmesi bitkinin ihtiyaç duyduğu suyu sağlamaktadır.



Sıklamen Çiçeğine Vitamin Verme



Sıklamen çiçeği aktif olduğu dönem içerisinde yapraklarında sararma ve gelişiminde gerileme görülebilmektedir. Bununla birlikte hala açmamış çiçek tomurcukları olabilir. Bu durumda topraktan yeterli vitamin alamadığı anlamına gelmektedir. Çiçeğin tekrar canlanması için takviye vitamin verilmesi gerekmektedir. Çiçekçiden alınan vitaminler kullanım şartlarına uyularak toprağa verilmelidir.



Sıklamen Çiçeği Çoğaltma Teknikleri



Sıklamen çiçeği tohumu ekilerek elde edilmektedir. Bu üretim yöntemi en rahat, en sağlıklı üretim şekli olmaktadır. Tohumların ekileceği saksı humuslu ve geçirgenliği olan toprak ile doldurulmalıdır. Bu saksı içerisine tohumlar aralıklı olarak dağıtılmalı ve üzerine yine verimli toprak serilmelidir. Verimli toprak ile ekimi yapılan tohumlar sağlıklı bir gelişim gösterecektir. Temmuz Ağustos ayında ekimi yapılan tohumların üzerine su püskürtülerek toprak nemlendirilmelidir. Serin yerde bekletilen saksıdan bir süre sonra sıklamen tohumları filiz vermeye başlayacaktır. Bu aşama da saksıyı güneşten ve aşırı sıcaktan mutlaka korumak gerekmektedir.



Diğer bir sıklamen çoğaltma tekniği ise yumru denilen köklerden üretmektir. Yumrudan üretim yapım aşaması ise nisan ve mayıs aylarında yapılmaktadır. Dinlenme döneminde olan yumru kesilerek ikiye ayrılır. Bahçe kültürüne sürülerek bir hafta gölge ve serin yerde bekletilen yumrular saksılara alınmaktadır. Yumruların açık kalan kısımları yukarıya bakmalıdır. Bu yöntem zor ve zahmetli bir üretim yöntemi olmaktadır.



Diğer bir üretim tekniği ise yetişkin sıklamenden çıkan filizlerden üretmektir. Bu teknikte ise genç filizler kökleri ile alınarak yeni bir saksıya dikilmektedir. Bu teknikte sıklamen bakımı yapılmalı ve filizi oynatmadan kök salmasına yardımcı olmak gerekmektedir.