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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Gündem
Serpil KIRKESER / DHA
14.02.2019 - 13:52, Son GÃ¼ncelleme:

Profesörden ÅŸok sözler: FadÄ±l Akgündüz 'Peygamber torunuyum' deyince...

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Profesörden ÅŸok sözler: FadÄ±l Akgündüz 'Peygamber torunuyum' deyince...

BAYRAMPAÅžA'daki Â 'Caprice Gold' ile 'Maldivler'deki Caprice Maldivler' adlÄ± gayrimenkul projelerinde, devre mÃ¼lk satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan 349 kiÅŸiyi dolandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen Ä°ÅŸadamÄ± FadÄ±l AkgÃ¼ndÃ¼z ve akrabalarÄ±nÄ±n da yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada "mÃ¼ÅŸtekiler" dinlendi. MÃ¼ÅŸtekiler arasÄ±nda yer alanÂ  Kardiyoloji uzmanÄ± Prof. Dr. AliÂ  Bayram (64), Â "FadÄ±l AkgÃ¼ndÃ¼z'Ã¼n 'Peygamber torunuyum' demesi Ã¼zerine inanarak hata yaptÄ±m" diyerek ÅŸikayetÃ§i olduÄŸunu sÃ¶yledi. DuruÅŸma MayÄ±s ayÄ±na ertelendi.

Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'nda bulunan 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada tutuksuz sanÄ±klar iÅŸ adamÄ± MehmetÂFadÄ±l AkgÃ¼ndÃ¼z ve Mehmet Salih Obut ileÂ  taraf avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu. 25 mÃ¼ÅŸteki de duruÅŸmada ifade verdi.

"ÅžÄ°KAYETÃ‡Ä°YÄ°M"

MÃ¼ÅŸteki Kardiyoloji UzmanÄ± Prof. Dr. AliÂ  Bayram,Â  FadÄ±lÂ  AkgÃ¼ndÃ¼z ile yÃ¼z yÃ¼ze gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "Caprice Gold'dan kendime ait arsa ve yazlÄ±ÄŸa karÅŸÄ±lÄ±k 825 bin TL karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 4 adet devre mÃ¼lk aldÄ±m, tapumu aldÄ±m. 16 ay kadar aylÄ±k 5 bin 500 TL kira gelirimi aldÄ±m. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir Ã¶deme yapÄ±lmadÄ±. Hatta bu aldÄ±ÄŸÄ±m 4 devre mÃ¼lk karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda maliyeden bana vergi cezasÄ± geldi. AldÄ±ÄŸÄ±m devre mÃ¼lklerin deÄŸerini de Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k gÃ¶stermiÅŸler" dedi.Â  "40 yÄ±llÄ±k hekimim" diyen Bayram,Â  "Ben sanÄ±k Mehmet FadÄ±l AkgÃ¼ndÃ¼z'Ã¼n 'Peygamber torunuyum' demesi Ã¼zerine inanarak hata yaptÄ±m. ÅžikayetÃ§iyim. Davaya katÄ±lmak istiyorum" dedi. SÃ¶z alan diÄŸer mÃ¼ÅŸtekiler de ÅŸikayetÃ§i olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

DURUÅžMA ERTELENDÄ°

ÅžikayetÃ§i avukatlarÄ±, MehmetÂ  FadÄ±l AkgÃ¼ndÃ¼zâ€™Ã¼n de aralarÄ±nda bulunduÄŸu sanÄ±klarÄ±n tutuklanmasÄ±nÄ± talep etti.Â  SanÄ±klarÄ±n tutuklanmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki talebi reddeden mahkeme heyeti,Â  mÃ¼ÅŸtekilerin ve eksikliklerin giderilmesi iÃ§in Â duruÅŸmayÄ± MayÄ±s ayÄ±na erteledi.

Ä°DDÄ°ANAME

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan 33 sayfalÄ±k iddianamede aralarÄ±nda FadÄ±l AkgÃ¼ndÃ¼z'Ã¼n de bulunduÄŸu 4 "ÅŸÃ¼pheli"Â  ile 349 "mÃ¼ÅŸteki" yer alÄ±yor.Â  Ä°ddianamede devre mÃ¼lk bedellerinin alÄ±nmasÄ±na raÄŸmen ÅŸirket yÃ¶netimi tarafÄ±ndan taahhÃ¼tlerinin yerine getirilmediÄŸi, bu ÅŸekilde dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair iddialar Ã¼zerine ÅŸirket ortaklarÄ± Avniye Obut ve Ä°brahim Obut, ÅŸirket mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet Salih Obut ve sÃ¶z konusu ÅŸirketi idare ettiÄŸi anlaÅŸÄ±lan Mehmet FadÄ±l AkgÃ¼ndÃ¼z hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±lÄ±yor. Ä°ddanamede, Capricegold BayrampaÅŸa Projesi'ne iliÅŸkin Ã¶n Ã¶demeli devre mÃ¼lk ve Capricegold Maldivler Projesi'ne iliÅŸkin Ã¶n Ã¶demeli devre tatil sÃ¶zleÅŸmelerinde maÄŸdurlardan devre mÃ¼lk ve devre tatil bedellerinin alÄ±nmasÄ±na raÄŸmen bu ÅŸahÄ±slara sÃ¶zleÅŸmede yazÄ±lÄ± yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerin yerine getirilmediÄŸi, soruÅŸturma kapsamÄ±nda elde edilen delillerden sÃ¶zÂ  konusu ÅŸirket yetkililerin bu yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini yerine getirmemesinde dolandÄ±rma kastÄ±yla hareket ettikleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Her iki projeyle de yÃ¼zlerce kiÅŸinin maÄŸdur edildiÄŸi iddia ediliyor. SanÄ±klarÄ±n, mÃ¼ÅŸtekilere yÃ¶nelik eyleminin "Nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k" suÃ§u kapsamÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± belirtilen iddianamede, sanÄ±klarÄ±nÂ Â  349 mÃ¼ÅŸtekiye yÃ¶nelik eylemlerinden dolayÄ± ayrÄ± ayrÄ± 698 yÄ±ldan 2 bin 443'er yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep ediliyor.

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