Profesörden ÅŸok sözler: FadÄ±l Akgündüz 'Peygamber torunuyum' deyince...
BAYRAMPAÅžA'daki Â 'Caprice Gold' ile 'Maldivler'deki Caprice Maldivler' adlÄ± gayrimenkul projelerinde, devre mÃ¼lk satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan 349 kiÅŸiyi dolandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen Ä°ÅŸadamÄ± FadÄ±l AkgÃ¼ndÃ¼z ve akrabalarÄ±nÄ±n da yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada "mÃ¼ÅŸtekiler" dinlendi. MÃ¼ÅŸtekiler arasÄ±nda yer alanÂ Kardiyoloji uzmanÄ± Prof. Dr. AliÂ Bayram (64), Â "FadÄ±l AkgÃ¼ndÃ¼z'Ã¼n 'Peygamber torunuyum' demesi Ã¼zerine inanarak hata yaptÄ±m" diyerek ÅŸikayetÃ§i olduÄŸunu sÃ¶yledi. DuruÅŸma MayÄ±s ayÄ±na ertelendi.
Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'nda bulunan 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada tutuksuz sanÄ±klar iÅŸ adamÄ± MehmetÂFadÄ±l AkgÃ¼ndÃ¼z ve Mehmet Salih Obut ileÂ taraf avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu. 25 mÃ¼ÅŸteki de duruÅŸmada ifade verdi.
"ÅžÄ°KAYETÃ‡Ä°YÄ°M"
MÃ¼ÅŸteki Kardiyoloji UzmanÄ± Prof. Dr. AliÂ Bayram,Â FadÄ±lÂ AkgÃ¼ndÃ¼z ile yÃ¼z yÃ¼ze gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "Caprice Gold'dan kendime ait arsa ve yazlÄ±ÄŸa karÅŸÄ±lÄ±k 825 bin TL karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 4 adet devre mÃ¼lk aldÄ±m, tapumu aldÄ±m. 16 ay kadar aylÄ±k 5 bin 500 TL kira gelirimi aldÄ±m. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir Ã¶deme yapÄ±lmadÄ±. Hatta bu aldÄ±ÄŸÄ±m 4 devre mÃ¼lk karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda maliyeden bana vergi cezasÄ± geldi. AldÄ±ÄŸÄ±m devre mÃ¼lklerin deÄŸerini de Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k gÃ¶stermiÅŸler" dedi.Â "40 yÄ±llÄ±k hekimim" diyen Bayram,Â "Ben sanÄ±k Mehmet FadÄ±l AkgÃ¼ndÃ¼z'Ã¼n 'Peygamber torunuyum' demesi Ã¼zerine inanarak hata yaptÄ±m. ÅžikayetÃ§iyim. Davaya katÄ±lmak istiyorum" dedi. SÃ¶z alan diÄŸer mÃ¼ÅŸtekiler de ÅŸikayetÃ§i olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
DURUÅžMA ERTELENDÄ°
ÅžikayetÃ§i avukatlarÄ±, MehmetÂ FadÄ±l AkgÃ¼ndÃ¼zâ€™Ã¼n de aralarÄ±nda bulunduÄŸu sanÄ±klarÄ±n tutuklanmasÄ±nÄ± talep etti.Â SanÄ±klarÄ±n tutuklanmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki talebi reddeden mahkeme heyeti,Â mÃ¼ÅŸtekilerin ve eksikliklerin giderilmesi iÃ§in Â duruÅŸmayÄ± MayÄ±s ayÄ±na erteledi.
Ä°DDÄ°ANAME
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan 33 sayfalÄ±k iddianamede aralarÄ±nda FadÄ±l AkgÃ¼ndÃ¼z'Ã¼n de bulunduÄŸu 4 "ÅŸÃ¼pheli"Â ile 349 "mÃ¼ÅŸteki" yer alÄ±yor.Â Ä°ddianamede devre mÃ¼lk bedellerinin alÄ±nmasÄ±na raÄŸmen ÅŸirket yÃ¶netimi tarafÄ±ndan taahhÃ¼tlerinin yerine getirilmediÄŸi, bu ÅŸekilde dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair iddialar Ã¼zerine ÅŸirket ortaklarÄ± Avniye Obut ve Ä°brahim Obut, ÅŸirket mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet Salih Obut ve sÃ¶z konusu ÅŸirketi idare ettiÄŸi anlaÅŸÄ±lan Mehmet FadÄ±l AkgÃ¼ndÃ¼z hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±lÄ±yor. Ä°ddanamede, Capricegold BayrampaÅŸa Projesi'ne iliÅŸkin Ã¶n Ã¶demeli devre mÃ¼lk ve Capricegold Maldivler Projesi'ne iliÅŸkin Ã¶n Ã¶demeli devre tatil sÃ¶zleÅŸmelerinde maÄŸdurlardan devre mÃ¼lk ve devre tatil bedellerinin alÄ±nmasÄ±na raÄŸmen bu ÅŸahÄ±slara sÃ¶zleÅŸmede yazÄ±lÄ± yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerin yerine getirilmediÄŸi, soruÅŸturma kapsamÄ±nda elde edilen delillerden sÃ¶zÂ konusu ÅŸirket yetkililerin bu yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini yerine getirmemesinde dolandÄ±rma kastÄ±yla hareket ettikleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Her iki projeyle de yÃ¼zlerce kiÅŸinin maÄŸdur edildiÄŸi iddia ediliyor. SanÄ±klarÄ±n, mÃ¼ÅŸtekilere yÃ¶nelik eyleminin "Nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k" suÃ§u kapsamÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± belirtilen iddianamede, sanÄ±klarÄ±nÂ Â 349 mÃ¼ÅŸtekiye yÃ¶nelik eylemlerinden dolayÄ± ayrÄ± ayrÄ± 698 yÄ±ldan 2 bin 443'er yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep ediliyor.
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle