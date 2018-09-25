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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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SİİRT (İHA)
25.09.2018 - 09:05, Son Güncelleme:

Siirt'te teröristlere ağır darbe

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Siirt’te 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Siirt'te 5 teröristin etkisiz hale getirildi operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "24 Eylül 2018 günü Siirt İl jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Baykan ilçesi Çukurca köyü kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK mensubu toplam 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristler ile birlikte; 2 adet seyyar dipçikli Kaleşnikof tüfek, 10 adet Kaleşnikof şarjörü, 295 adet Kaleşnikof fişeği, 3 ader şarjör kütüğü, 4 adet el bombası, 2 adet sırt çantası, 3 adet kırık şemsiye, 1 adet radyo 3 adet not defteri, 1 adet flaş bellek, 1 adet uyku tulumu, 1 adet panço, 1 adet terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan rozeti, terör örgütü mensuplarına ait kıyafetler, sağlık malzemeleri, çok sayıda yaşam malzemeleri ile örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Bölücü terör örgütü unsurlarına yönelik operasyonlara kararlılıkla ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir" denildi.

VAN’DA TERÖRİSTLERE AİT ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24 Eylül günü Çatak ilçesi Yukarı Narlıca Mahallesi kırsalında ‘Şehit Jandarma Ordudonatım Astsubay Kıdemli Çavuş Halil Çelikel Operasyonu’ düzenlendi. Operasyon kapsamında araziye gömülü vaziyette; 245 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 7 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet Kannas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 5 adet el bombası, 1 adet el telsizi, 2 adet el yapımı patlayıcı ateşleme düzeneği, 1 adet piknik tüpü, 3 çift ayakkabı ele geçirildi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edileceği bildirildi.

 

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