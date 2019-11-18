Siirt'te PKK'lı teröristlere ait drone ele geçirildi
Siirt'in Eruh ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik operasyonda 4 sığınakta drone ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yassıdağ (Ciraf) bölgesinde teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 13-15 Kasım'da "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran Operasyonu" gerçekleştirildi.
Operasyonda barınma alanı olarak tespit edilen 4 sığınakta yapılan aramada, drone, telsiz, bas-konuş aparatı, güneş paneli, 2 kilogram amonyum nitrat, 54 metre patlayıcı yapımında kullanılan kablo, çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.
Sığınaklar kontrollü şekilde imha edildi.
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