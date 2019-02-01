Siirt'te PKK'lı terörist yakalandı
SİİRT'te 28 yıldır örgütün dağ kadrosunda olan PKK'lı terörist, jandarmanın 3 aylık çalışmasıyla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Terör örgütü üyeliği, yasa dışı silahlı örgüt kurmak veya katılmak' suçlarından aranan teröristi yakalamak için harekete geçti. Yaklaşık 3 aylık çalışmanın ardından PKK'lı terörist, dün Siirt merkeze bağlı Aktaş köyü girişinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin, 28 yıldır örgütün dağ kadrosunda olduğu belirtildi.
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