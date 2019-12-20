Siirt'te PKK'lı 3 terörist teslim oldu

Dağ kadrosunda yer alarak, Irak ile Suriye'de faaliyet gösteren gösteren ve sözde lider seviyesinde olan PKK'lı 3 teröristin ikna edilmesi için İl Jandarma Komutanlığı, ailelerle iletişime geçti. Yapılan görüşmelerin ardından ailelerinin ikna ettiği 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristler, Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.