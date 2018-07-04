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    Siirt'te kaybolan Salih Oral bulundu

    Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK (DHA)
    04.07.2018 - 18:07 | Son Güncelleme:

    Siirt’in Pervari ilçesi Güleçler köyünde 3 gün önce bahçeye ot toplamaya giden ancak kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Mehmet Salih Oral bulundu. Oral’ın köy çevresinde bulunan kayalıklarda bitkin bir halde bulunduğu öğrenildi.

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    • Siirtte kayıp Salih bulundu
    • Siirtte kayıp Salih bulundu
    • Siirtte kayıp Salih bulundu
    • Siirtte kayıp Salih bulundu

    Sirrt’in Pervari ilçesine bağlı Güleçler köyünde 3 gün önce odun toplamak için gittiği ormanlık ve dağlık alanda kaybolan zihinsel engelli 15 yaşındaki Salih Oral’dan iyi haber geldi.

     Pervari ilçesine bağlı Güleçler köyünde yaşayan zihinsel engelli Salih Oral, 2 Temmuz Pazartesi sabahı eşekle yakacak odun toplamak için yakınlardaki ormanlık ve dağlık alana gitti. Bir süre sonra eşek, Salih Oral olmadan köye döndü. Salih Oral akşam olmasına karşın eve gelmeyince yakınları ve köylüler, bölgeye gidip arama yaptı. Ancak sonuç alınamayınca, jandarmaya haber verildi.

    Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dün Pervari Kaymakamı Hakan Şeker de bölgeye gelerek hem çalışma yapan ekiplerden, hem de köylülerden bilgi aldı.  Aramalar, bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Salih, köye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda kayalar arasında köylüler tarafından bulundu. Aç, sussuz ve bitkin haldeki Salih için köylüler jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, buradaki ilk müdahaleden sonra Salih Oral'ı, Pervari Devlet Hastanesi'ne götürdü. Salih'in gerekli tedavileri yapıldıktan sonra ailesine teslim edileceği belirtildi.

    Etiketler: siirt , son dakika , haberler
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