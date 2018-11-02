Siirt'te el yapımı patlayıcı imha edildi
Siirt'in Şirvan ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının güvenlik güçlerince imha edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Nallıkaya Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Nallıkaya-Gözlüce köyü istikametinde arama faaliyeti yürütüldü.
Güvenlik güçlerince, menfez içerisine doğru kablo döşendiği, yolun karşısındaki kontrol levhasına kablo çekildiği ve pil yatağının bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine alınan güvenlik tedbirleri kapsamında yol çift taraflı trafiğe kapatıldı.
Bölgeye yönlendirilen İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından el yapımı patlayıcı düzeneği kontrollü imha edildi.
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