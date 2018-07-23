Siirt'te askeri araç devrildi! Yaralılar var
Siirt’te askeri aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı.
Kaza, Siirt kent merkezine 28 kilometre mesafedeki Kemerli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyden çıkan askeri araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, araçta bulunan 4 asker yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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