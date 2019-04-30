Son dakika... Bakanlık duyurdu: 8 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı'ndan, Şırnak’ta 3, Siirt’te 5 olmak üzere toplam 8 teröristin hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı birimlerinin Polis Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle Cudi Dağı'nda gerçekleştirdiği Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı Operasyonu'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Siirt Baykan kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan operasyonda ise 5 teröristin etkisiz hale gerildiği kaydedildi.
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