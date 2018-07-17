Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt'in Eruh ilçesinde teröristlere yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda 2'si kadın 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, “17 Temmuz 2018 günü, İl Jandarma Komutanlığınca elde edilen bilgiler üzerine Eruh ilçesi Akmeşe köyü bölgesinde hareket halindeki bir grup bölücü terör örgütü mensubu İnsansız Hava Aracı İHA/Bayraktan tarafından tespit edilmiş, yakın hava desteği ile hedef bölgeye hava destekli operasyon düzenlenmiştir. Hava destekli operasyon sonrası jandarma unsurlarınca başlatılan arama/tarama faaliyetleri sonucunda; şu ana kadar 2'si kadın 4 terörist etkisiz hale getirildi. Arama/tarama faaliyetlerinde 1 adet Bixi makineli tüf1ek, 3 adet kaleşnikof, 1 adet RPG roketatar, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.
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