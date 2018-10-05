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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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SİİRT, (DHA)
05.10.2018 - 09:19, Son Güncelleme:

Siirt'te 2 PKK'lı terörist öldürüldü

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Siirt'te 2 PKK'lı terörist öldürüldü

SİİRT merkeze bağlı Erenler mezrası kırsalında PKK'lı teröristlerin olduğu bilgisi üzerine silahlı insansız hava aracı ile yapılan atış sonrası bölgede yapılan aramada, 2 teröristin öldürüldüğü belirlendi. Aynı bölgede yapılan aramalarda bu teröristlere ait silah ve mühimmat ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Merkez Erenler mezrasına insansız hava aracıyla düzenlenen operasyonla ilgili Siirt Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Siirt İl jandarma Komutanlığınca terör operasyonlarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, merkez ilçe sorumluluk alanında bulunan Erenler mezrası bölgesinde bir grup bölücü terör örgütü mensubunun barındığı bilgisi üzerine, bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla muhtemel geçiş istikametleri ve barınma alanlarına yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon faaliyeti kapsamında belirlenen hedeflere silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile 1 atım gerçekleştirilmiş, atış sonrası bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından başlatılan arama/tarama faaliyetlerinde 2 erkek bölücü terör örgütü mensubu cesedi ile birlikte M-16 piyade tüfeği, Kalaşnikof (AK-47) piyade tüfeği, 4 el bombası, 20 gram esrar maddesi, 3 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 Kalaşnikof (AK-47) piyade tüfeği şarjörü, 2 sırt çantası, 1 el dürbünü, 1 el radyosu, 2 saat, yarım kilo tütün, sigara tabakası ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler, delil niteliğinde olanlar muhafaza altına alınmıştır. Bölgede arama/tarama faaliyetleri devam etmektedir."

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