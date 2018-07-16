Sihirbaz Aref Ghafour kimdir, aslen nereli?

Aref Ghafouri veya Farsça telaffuzuyla Arif Gafuri, 11 Aralık 1989 tarihinde dünyaya geldi. İran Azerisi asıllı ancak Türk vatandaşı olan Aref Ghafouri’nin illüzyona ilgisi 11 yaşındayken başladı. Yetenek Sizsiniz Türkiye adlı yetenek yarışmasının 2011 sezonunda üne kavuştu. 2011 Merlin Ödülleri'nde "Dünyadaki En Ekstrem Sihirbazı" ödülünü aldı. Türkiye'ye eğitim amacıyla gelen Ghafouri, bir süre sonra Türk vatandaşlığı aldı. Katıldığı yarışmanın ardından gösterilerine devam eden Aref Ghafouri, sosyal medyada yaşadığı değişim ve vahşi hayvanlarla verdiği pozları ile görenleri şaşırtıyor.