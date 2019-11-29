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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN / ANKARA
29.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

SİHA nokta atışı yaptı

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SİHA nokta atışı yaptı

Terör örgütü PKK’nın kadın örgütlenmesinden sorumlu olan ve Sincar’da faaliyet yürüten en üst düzey kadın örgüt mensubu “Medya Agit” kod adlı Beraat Afşin, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) düzenlediği operasyonda silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile vurularak etkisiz hale getirildi.

Kırmızı kategoride arananlar listesinde olan ve sözde Sincar silahlı kadın yapılanması askeri kanat sorumlusu olarak bölgede uzun süredir faaliyet gösterdiği tespit edilen Beraat Afşin MİT tarafından yakın takibe alındı. Yerel istihbarat kaynaklarından da elde edilen bilgiler doğrultusunda teröristin günlük faaliyetleri, hareket güzergâhları, irtibat noktaları, kaldığı yerlere giriş ve çıkışları izlendi.

SİHA nokta atışı yaptı

CİPTE NOKTA ATIŞI

Yapılan değerlendirmeler sonucu operasyon için 19 Kasım’da düğmeye basıldı. Beraat Afşin beraberinde teröristlerle birlikte beyaz renkli bir cipin içinde Sincar’ın Hanesor kentinde yol alırken SİHA’nın nokta atışıyla vuruldu. Ciptekiler öldü.

SİHA nokta atışı yaptı

22 YILDIR KIRSAL KADRODA

PKK’nın kırsal kadrosuna 1997’de katılan Afşin, 2000’li yıllarda Türkiye’de silahlı faaliyetler yürüttü ve birçok çatışmaya katıldı. Kandil’de 2010’da, “Mahmur Cephe Komutanlığı”nda ise 2014’te görev yapan Afşin, son olarak PKK/KCK’nın silahlı kadın yapılanması “YJA-Star” ve Sincar silahlı kadın yapılanması “YJŞ”de askeri kanat sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. Operasyonla ilgili Hürriyet’e konuşan güvenlik kaynakları, şunları söyledi:

DIŞARI ÇIKAMIYORLAR

“Özellikle son iki yıldır terörle kaynağında mücadele konsepti bağlamında örgütün üst düzey yöneticileri yakın takibe alındı. Terör örgütünün üst düzey yöneticileriyle ilgili düzenli istihbarat toplanarak bunlar sürekli güncelleniyor. Hareket sahaları belirlendiği için çok fazla dışarı çıkamıyorlar. Örgüt içi toplantıları ciddi şekilde azalttılar. Uzun süredir telsize de çıkmıyorlar. Dışarıya çıktıklarında da ilgili birimlerimiz gerekeni yapıyor. Bu nedenle üst düzey yönetimde ciddi panik havası hâkim.”

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