SİHA nokta atışı yaptı
Terör örgütü PKK’nın kadın örgütlenmesinden sorumlu olan ve Sincar’da faaliyet yürüten en üst düzey kadın örgüt mensubu “Medya Agit” kod adlı Beraat Afşin, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) düzenlediği operasyonda silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile vurularak etkisiz hale getirildi.
Kırmızı kategoride arananlar listesinde olan ve sözde Sincar silahlı kadın yapılanması askeri kanat sorumlusu olarak bölgede uzun süredir faaliyet gösterdiği tespit edilen Beraat Afşin MİT tarafından yakın takibe alındı. Yerel istihbarat kaynaklarından da elde edilen bilgiler doğrultusunda teröristin günlük faaliyetleri, hareket güzergâhları, irtibat noktaları, kaldığı yerlere giriş ve çıkışları izlendi.
CİPTE NOKTA ATIŞI
Yapılan değerlendirmeler sonucu operasyon için 19 Kasım’da düğmeye basıldı. Beraat Afşin beraberinde teröristlerle birlikte beyaz renkli bir cipin içinde Sincar’ın Hanesor kentinde yol alırken SİHA’nın nokta atışıyla vuruldu. Ciptekiler öldü.
22 YILDIR KIRSAL KADRODA
PKK’nın kırsal kadrosuna 1997’de katılan Afşin, 2000’li yıllarda Türkiye’de silahlı faaliyetler yürüttü ve birçok çatışmaya katıldı. Kandil’de 2010’da, “Mahmur Cephe Komutanlığı”nda ise 2014’te görev yapan Afşin, son olarak PKK/KCK’nın silahlı kadın yapılanması “YJA-Star” ve Sincar silahlı kadın yapılanması “YJŞ”de askeri kanat sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. Operasyonla ilgili Hürriyet’e konuşan güvenlik kaynakları, şunları söyledi:
DIŞARI ÇIKAMIYORLAR
“Özellikle son iki yıldır terörle kaynağında mücadele konsepti bağlamında örgütün üst düzey yöneticileri yakın takibe alındı. Terör örgütünün üst düzey yöneticileriyle ilgili düzenli istihbarat toplanarak bunlar sürekli güncelleniyor. Hareket sahaları belirlendiği için çok fazla dışarı çıkamıyorlar. Örgüt içi toplantıları ciddi şekilde azalttılar. Uzun süredir telsize de çıkmıyorlar. Dışarıya çıktıklarında da ilgili birimlerimiz gerekeni yapıyor. Bu nedenle üst düzey yönetimde ciddi panik havası hâkim.”
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