SİHA ilk kez uydudan vurdu
TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) bu yılın başında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim ettiği ANKA-S, ilk kez uydu kontrollü atış testlerini başarıyla tamamladı. ANKA-S’ler artık, TÜRKSAT 4B’nin etki alanının olduğu her yerde uçabilecek. Savunma Sanayii Başkanlığı, ANKA-S SİHA (Silahlı insansız hava aracı) ile uydudan yapılan MAM-L mühimmatlı atış testlerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Bu testle Hava Kuvvetleri önemli bir yetenek kazandı.
200 KM SINIRI KALKTI
Türkiye’nin elinde bulunan insansız hava araçları (İHA), bugüne kadar telsiz bağlantısıyla kontrol edilebildiği için en fazla 200 kilometre mesafeye kadar uçabilirken, uydudan kontrol kabiliyetiyle sınırdan havalanan bir ANKA-S, Ankara’dan dahi kontrol edilebilecek.
Aynı anda 6 uçağın birden kontrol edilebildiği sistemle TSK, yüzlerce kilometrekareyi kapsayan sınır ötesinde gözlem ve keşif faaliyetlerinin yanı sıra havadan operasyon düzenleyebilecek.
ANKA-S’ler, Avrupa’dan Akdeniz Çanağı, Hazar Denizi ve Suriye ile Irak’a kadar uzanan kapsama alanına sahip TÜRKSAT 4B’nin etki alanının olduğu her yerde mesafe tanımaksızın uçabilecek. Kalkış meydanından bağımsız acil durum üslerine iniş yapabilen ANKA-S, link kaybı durumunda ise tanımlı meydanlara inebilecek.
ANKA-S yeni nesil elektro optik/kızıl ötesi kamera ile teşhis, takip ve işaretleme, MAK görevi desteğine de sahip.
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