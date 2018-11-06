Sign Of The City Awards'ta en iyiler yarışıyor
Hürriyet'in öncülüğünde, Türk gayrimenkul sektörünü en iyiye teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen Sign of the City Awards (SotCA) gayrimenkul ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor.
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Türk gayrimenkul sektörünü en iyiye teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen Sign of the City Awards (SotCA) jürisi, 5. yılında ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor.
SOTCA 2018 KATEGORİLERİ
EN İYİ KONUT PROJELERİ KATEGORİSİ
En İyi Konut
En İyi Çok Katlı Konut
En İyi Müstakil Konut
En İyi Rezidans
EN İYİ TİCARİ PROJELER KATEGORİSİ
En İyi Ofis
En İyi Yerel Merkezli AVM
En İyi Bölgesel Merkezli AVM
En İyi Endüstriyel / Lojistik Yapı
En İyi Karma Kullanımlı Proje
EN İYİ HİZMET YAPILARI KATEGORİSİ
En İyi Sağlık Binası
En İyi Eğitim Binası / Kampüsü
En İyi Sosyo Kültürel Yapı
En İyi Turizm / Hizmet Yapıları
En İyi Ulaşım Hizmetleri / Altyapı Projesi
KENT VE MİMARLIK KATEGORİSİ
En İyi Mimari Tasarım (Kamu)
En İyi Mimari Tasarım ( Özel Sektör )
Genç Mimar Teşvik
En İyi Kentsel Tasarım
En İyi Kentsel Dönüşüm Projesi
En Yeşil Bina
En İyi Kültürel ve Doğal Mirası Koruma/Yaşatma Projesi
DİĞER KATEGORİLER
En İyi Pazarlama Kampanyası
En İyi Gayrimenkul Yönetimi
En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi
Yılın Fark Yaratanları
SOTCA 2018 JÜRİ LİSTESİ
Yüksek Mimar ve Kent Tasarımcısı Prof. Dr. Güzin Konuk - SotCA Jüri Eş Başkanı
World Architecture Community Kurucu Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan - - SotCA Jüri Eş Başkanı
Ali Faruk Göksu (Kentsel Strateji Kurucu Ortağı)
Ali Pamir (Pamir & Soyuer Yönetim Kurulu Başkanı)
Altan Elmas (KONUTDER Başkanı)
Avi Alkaş (JLL Ülke Başkanı)
Aytek İtez (Türk Serbest Mimarlar Derneği Başkanı)
Ayşe Hasol Erktin (Urban Land Institute (ULI) ve Türkiye İcra Kurulu Üyesi & İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi)
Ercan Ecemiş (Lineadecor Yönetim Kurulu Başkanı)
Ferdi Erdoğan (Türkiye İMSAD Başkanı)
Füsun Yılmaz Phillipson (GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
Haluk Sur (GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
Hüseyin Arslan (Türkiye Müteahhitler Birliği Başkan Vekili)
Doç. Dr. Lale Özgenel (Türk Mimarlar Derneği 1927)
Nazmi Durbakayım (İNDER Başkanı)
Neşecan Çekici (GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
Makbule Yönel Maya (TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Genel Müdürü)
Zafer Baysal (ULI Turkey Başkanı)
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