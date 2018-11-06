Sign Of The City Awards'ta en iyiler yarışıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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06.11.2018 - 20:03, Son Güncelleme:

Sign Of The City Awards'ta en iyiler yarışıyor

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Hürriyet'in öncülüğünde, Türk gayrimenkul sektörünü en iyiye teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen Sign of the City Awards (SotCA) gayrimenkul ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor.

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Türk gayrimenkul sektörünü en iyiye teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen Sign of the City Awards (SotCA) jürisi, 5. yılında ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor.

SOTCA 2018 KATEGORİLERİ

EN İYİ KONUT PROJELERİ KATEGORİSİ

En İyi Konut

En İyi Çok Katlı Konut

En İyi Müstakil Konut

En İyi Rezidans

EN İYİ TİCARİ PROJELER KATEGORİSİ

En İyi Ofis

En İyi Yerel Merkezli AVM

En İyi Bölgesel Merkezli AVM

En İyi Endüstriyel / Lojistik Yapı

En İyi Karma Kullanımlı Proje

EN İYİ HİZMET YAPILARI KATEGORİSİ

En İyi Sağlık Binası

En İyi Eğitim Binası / Kampüsü

En İyi Sosyo Kültürel Yapı

En İyi Turizm / Hizmet Yapıları

En İyi Ulaşım Hizmetleri / Altyapı Projesi

KENT VE MİMARLIK KATEGORİSİ

En İyi Mimari Tasarım (Kamu)

En İyi Mimari Tasarım ( Özel Sektör )

Genç Mimar Teşvik

En İyi Kentsel Tasarım

En İyi Kentsel Dönüşüm Projesi

En Yeşil Bina

En İyi Kültürel ve Doğal Mirası Koruma/Yaşatma Projesi

DİĞER KATEGORİLER

En İyi Pazarlama Kampanyası

En İyi Gayrimenkul Yönetimi

En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi

Yılın Fark Yaratanları

SOTCA 2018 JÜRİ LİSTESİ

Yüksek Mimar ve Kent Tasarımcısı Prof. Dr. Güzin Konuk - SotCA Jüri Eş Başkanı

World Architecture Community Kurucu Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan - - SotCA Jüri Eş Başkanı

Ali Faruk Göksu (Kentsel Strateji Kurucu Ortağı)

Ali Pamir (Pamir & Soyuer Yönetim Kurulu Başkanı)

Altan Elmas (KONUTDER Başkanı)

Avi Alkaş (JLL Ülke Başkanı)

Aytek İtez (Türk Serbest Mimarlar Derneği Başkanı)

Ayşe Hasol Erktin (Urban Land Institute (ULI) ve Türkiye İcra Kurulu Üyesi & İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi)

Ercan Ecemiş (Lineadecor Yönetim Kurulu Başkanı)

Ferdi Erdoğan (Türkiye İMSAD Başkanı)

Füsun Yılmaz Phillipson (GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Haluk Sur (GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Hüseyin Arslan (Türkiye Müteahhitler Birliği Başkan Vekili)

Doç. Dr. Lale Özgenel (Türk Mimarlar Derneği 1927)

Nazmi Durbakayım (İNDER Başkanı)

Neşecan Çekici (GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Makbule Yönel Maya (TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Genel Müdürü)

Zafer Baysal (ULI Turkey Başkanı)

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