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Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI (Ankara), (DHA)
19.12.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Sığırcık kuşlarının dansı

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Sığırcık kuşlarının dansı

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, yüzlerce sığırcık kuşunun toplu halde uçuşu, gökyüzünde güzel bir görüntü oluşturdu.

Sonbahar ve kış aylarında görülen ve sürüler halinde uçan sığırcık kuşları, Gölbaşı ilçesi Tulumtaş mahallesinde görüldü. Birbirleriyle uyum içinde dans edercesine uçan sığırcık kuşları, çevredekilerin ilgisini çekti. Mahalle sakinlerinden Bilal Ergün, gökyüzünde güzel bir görüntü oluşturan kuşları cep telefonuyla görüntüledi. Bir süre bölgede uçan kuşlar, daha sonra uzaklaştı.

Sığırcık kuşlarının dansı

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