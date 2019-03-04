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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Olcay DÜZGÜN/DHA
04.03.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

Sığındığı binada donmak üzereyken polisi aradı

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Sığındığı binada donmak üzereyken polisi aradı

KAYSERİ'de, kullanılmayan binada geceyi geçiren evsiz Murat Ayan (45), donmak üzereyken, polis ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kalacak yeri olmayan Murat Ayan, dün gece merkez Kocasinan ilçesi Bağdat Caddesi'nde kullanılmayan boş binaya sığındı. Balkondan içeriye giren Murat Ayan, gece soğuk nedeniyle donma tehlikesi geçirdi. Ayan, sabah saatlerinde cep telefonundan polisi arayarak, çok üşüdüğünü, yerinden kalkamadığını ve donmak üzere olduğunu söyledi. Bunun üzerine Bağdat Caddesi'ne çok sayıda ekip gönderildi. Zamanla yarışan polis, kapı kapı dolaşarak Ayan'ın yerini tespit etmeye çalıştı. Kısa sürede Ayan, kaldığı 2 katlı binanın 1'inci katında bulundu. Balkondan içeriye giren polis ve 112 sağlık ekipleri, yerde yatan Murat Ayan'a ilk müdahaleyi yaptı. Ardından balkondan sedye ile çıkarılan Ayan, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Son 24 saatte ne oldu? (04.03.2019) İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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