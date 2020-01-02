Sığındığı amcasının boğazını kesti

İddiaya göre önceki akşam, Umeyr, eşi K.A yemek yaptığı sırada yeğeninin eşine olan bakışlarından rahatsız oldu. Bu rahatsızlığını eşine söyleyerek, “Ben bunu evden göndereceğim” dedi. Sabah 07.00 sıralarında K.A. çalıştığı tekstil fabrikasına giderken, evde Umeyr, 3 yaşındaki oğlu ve yeğeni Mülle kaldı.

Sabah 08.30 sıralarında evden gürültü gelmesi üzerine komşuları polisi aradı. Eve giren polis, Umeyr’i boğazından kesilmiş ve gözleri oyulmuş bir şekilde ölü olarak buldu. Yeğeni Mülle de kanlar içindeydi. Polis, Mülle’yi gözaltına alırken, 3 yaşındaki oğlunu evden çıkardı. Olayı haber alan K.A. da eve geldi. İfade veren K.A., “Ben sabah evden çıkarken herhangi bir şey olmadı. Yeğeniyle herhangi bir duygusal ilişkim ya da bana yönelik bir tacizi olmadı” dedi.

ÜLKEYE KAÇAK GELMİŞ

Yeğen Mülle ifadesinde, Türkiye’ye kaçak yollardan geldiğini, daha sonra sınır dışı edildiğini, devamında da tekrar kaçak yollardan geri döndüğünü belirtti. Mülle’nin ifadesinin devamında “Beni evden göndermek isteyince aramızda tartışma çıktı. Evden ayrılmak istemiyordum. Elime geçirdiğim bıçakla da boğazını kestim“ dediği iddia edildi. Mülle’nin yüzünde ve elinde çizikler olduğu, öldürülürken amcasının kendisine direnmeye çalıştığı belirlendi. Mülle polisteki sorgusundan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevinde gönderildi.