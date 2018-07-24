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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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24.07.2018 - 16:34, Son Güncelleme:

Siğil nedir? Siğil nasıl geçer?

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Siğil nedir? Siğil nasıl geçer?

Siğil, deri üzerinde oluşan koyu renkli deri büyümesine verilen isimdir. Siğiller, bulunduğu konuma göre ağrıya neden olabilmekte ve kozmetik durumlar da göz önünde bulundurularak tedaviyle giderilmektedir. Peki, siğil nasıl geçer? İşte, HPV olarak da adlandırılan ve binlerce kişinin merakla araştırdığı bu hastalık hakkında detaylı bilgiler

Siğil, HPV diye adlandırılan virüsün derinin üst tabakasını enjekte etmesi ile oluşan iyi huylu deri büyümesidir

Şikayetleri : Hastalar genellikle kozmetik sebeplerle doktora başvurur ayak tabanındaki siğiller de Ağrı şikayeti ön plandadır           

Bulguları: Deri renginde pürüzlü yüzeyli ve bazen siyah noktalamalar görülebilmekte, diğer deri kabarıkların şeklinde kaşınmaya başlar ayak tabanındaki siğiller kabarıklar Kula oluşturulmak daha düz yüzeyi ve içine büyüme gösterir. Düz siğiller ise derideki hafif koyu renkte görülürler saplı siğiller ise ince Klinik muayene de görülür

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Deri renginde pürüzlü yüzeyli ve bazen siyah noktalamalar görülebilmekte diğer deri kabarık ların şeklinde kaşınmaya başlar ayak tabanındaki siğiller kabarıklar Kula oluşturulmak daha düz yüzeyi ve içine büyüme gösterir düz siğiller ise Derideki hafif koyu renkte görülürler saplı siğiller ise ince Klinik muayene de görülür

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır : Tedavi için yüzeysel uygulanan deri üst tabakalarını ağrılarına soğuk tedavisi uygulanır sil mikrobunu öldüren asitli solüsyonlar dışında bazı durumlarda çevreci yöntemler de kullanılabilir

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir : Tedavisi sonrası tedavi ve uygulanan bölgeler enfeksiyona kalmamasına dikkat edilmelidir tekrar siğil bulaşmasını önlemek için başkalarının su ile temas etmesi önlenmelidir havuz gibi ortak kullanım alanlarında ve kendi ayakkabılarınızı kullanmasına dikkat edilmelidir

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