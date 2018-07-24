Siğil nedir? Siğil nasıl geçer?
Siğil, deri üzerinde oluşan koyu renkli deri büyümesine verilen isimdir. Siğiller, bulunduğu konuma göre ağrıya neden olabilmekte ve kozmetik durumlar da göz önünde bulundurularak tedaviyle giderilmektedir. Peki, siğil nasıl geçer? İşte, HPV olarak da adlandırılan ve binlerce kişinin merakla araştırdığı bu hastalık hakkında detaylı bilgiler
Siğil, HPV diye adlandırılan virüsün derinin üst tabakasını enjekte etmesi ile oluşan iyi huylu deri büyümesidir
Şikayetleri : Hastalar genellikle kozmetik sebeplerle doktora başvurur ayak tabanındaki siğiller de Ağrı şikayeti ön plandadır
Bulguları: Deri renginde pürüzlü yüzeyli ve bazen siyah noktalamalar görülebilmekte, diğer deri kabarıkların şeklinde kaşınmaya başlar ayak tabanındaki siğiller kabarıklar Kula oluşturulmak daha düz yüzeyi ve içine büyüme gösterir. Düz siğiller ise derideki hafif koyu renkte görülürler saplı siğiller ise ince Klinik muayene de görülür
Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Deri renginde pürüzlü yüzeyli ve bazen siyah noktalamalar görülebilmekte diğer deri kabarık ların şeklinde kaşınmaya başlar ayak tabanındaki siğiller kabarıklar Kula oluşturulmak daha düz yüzeyi ve içine büyüme gösterir düz siğiller ise Derideki hafif koyu renkte görülürler saplı siğiller ise ince Klinik muayene de görülür
Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır : Tedavi için yüzeysel uygulanan deri üst tabakalarını ağrılarına soğuk tedavisi uygulanır sil mikrobunu öldüren asitli solüsyonlar dışında bazı durumlarda çevreci yöntemler de kullanılabilir
Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir : Tedavisi sonrası tedavi ve uygulanan bölgeler enfeksiyona kalmamasına dikkat edilmelidir tekrar siğil bulaşmasını önlemek için başkalarının su ile temas etmesi önlenmelidir havuz gibi ortak kullanım alanlarında ve kendi ayakkabılarınızı kullanmasına dikkat edilmelidir
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