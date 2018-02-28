Sigara paketindeki parmak izi yakalattı

Erdal D.’nin şoförlüğünü yaptığı otobüs, 20 Şubat 2018 günü 05.50 sıralarında Romanya’dan İstanbul Fatih’e geldi. Erdal D., otobüsü Küçük Langa Caddesi üzerinde park etti. Yolcular otobüsten indikten sonra polis olduklarını söyleyen 3 kişi, otobüse girdi. Silahlarını gösteren 3 kişi, otobüsle ilgili şikayet olduğunu ve arama yapacaklarını söyledi. Muavin koltuğunun altındaki kasayı açtırıp içinde para bulunan paketi şoför ve muavinini itirazlarına rağmen alıp kayıplara karıştılar.

ANKARA’YA KAÇMIŞLAR

Şoför Erdal D., Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine paketin içinde müşterilere ait 40 bin euro ve 54 bin dolar dolar olduğunu söyledi. Otobüste bulunan bir sigara paketinde tespit edilen parmak izinin Samet D.’ye ait olduğu belirlendi. Ankara’da bir otelde kalan Samet D., Ankara’da bir otelde gözaltına alındı.

Samet D. ile bağlantılı 2 kişi de Ankara’da yakalandı. Polis olayı organize eden kişinin, otobüs şirketinde daha önce muavin olarak çalışan Uğur D. olduğunu belirledi. 8 ay önce çalıştığı şirketten ayrılan Uğur D.’nin olayın ardından Adana’ya kaçtığı belirlendi.

İstanbul Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, mala zarar verme, tehdit, 3 kasten yaralama, uyuşturucu kaydı ve aranması olan Uğur D.’yi Adana’da gizlendiği akrabalarının evinde gözaltına aldı. 4 kişinin yakalandıkları adreslerde yapılan aramalarda, 87 bin TL ve 4 bin 700 dolar ele geçti. Şüphelilerin gasp ettikleri dolar ve Euro'ların bir kısmını TL’ye çevirdikleri belirlendi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Samet D, Burak U.E, Uğur D. ve Şıho A, tutuklanarak cezaevine gönderildi.