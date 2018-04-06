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    Sigara matruşka gibi

    ANKARA
    06.04.2018 - 00:17 | Son Güncelleme:

    MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Bütün zararlı alışkanlıkların ilk aşaması sigarayla başlıyor. Bizim gözlemlediğimiz eğer sigaradan uzak kalıyorsa diğerlerine hiç yanaşmıyor. Sigara adeta bir kapının, pencerenin açılması gibi yani matruşkanın en dışındaki halka gibi onu geçtikten sonra adım adım diğerlerine doğru gidiyor” dedi. TBMM Madde Bağımlılığını Araştırma Komisyonu’na dün bir sunum yapan Bakan Yılmaz özetle şunları kaydetti:

    OKULLARA KAMERA
    “İçişleri Bakanlığı riskli okulları belirledi ve o okullara bakanlık tarafından Aselsan’dan alınan kameraların takılmasına başlandı. Bakanlığımıza bağlı tüm okullarda, yıllık rehberlik programı içeriğinde öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyleri de dikkate alınarak, sigara, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığı konularında sınıflar düzeyinde bağımlılıkla mücadele içerikleri doğrultusunda eğitim verilmektedir.
    Türkiye bağımlılıkla mücadelenin bilgilendirici ve farkındalık oluşturan misyonunun tamamlayıcısı olarak bağımlılık konusunda risk altında olduğu tespit edilen öğrencilere, ikincil müdahale kapsamında Yeşilay Cemiyeti işbirliğinde tütün, alkol, madde kullanımına yönelik programı yaygınlaştırılacak.” 

    Etiketler: ismet yılmaz , gazetehaberleri , gündem
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