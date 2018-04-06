Sigara matruşka gibi

OKULLARA KAMERA
“İçişleri Bakanlığı riskli okulları belirledi ve o okullara bakanlık tarafından Aselsan’dan alınan kameraların takılmasına başlandı. Bakanlığımıza bağlı tüm okullarda, yıllık rehberlik programı içeriğinde öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyleri de dikkate alınarak, sigara, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığı konularında sınıflar düzeyinde bağımlılıkla mücadele içerikleri doğrultusunda eğitim verilmektedir.
Türkiye bağımlılıkla mücadelenin bilgilendirici ve farkındalık oluşturan misyonunun tamamlayıcısı olarak bağımlılık konusunda risk altında olduğu tespit edilen öğrencilere, ikincil müdahale kapsamında Yeşilay Cemiyeti işbirliğinde tütün, alkol, madde kullanımına yönelik programı yaygınlaştırılacak.”