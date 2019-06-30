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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sigara erkekte kan kanseri sıklığını arttırıyor

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
Sigara erkekte kan kanseri sıklığını arttırıyor

KAN kanserlerinden MDS (miyelodisplastik sendromu) erkeklerde daha sık görülüyor. Her 100 bin kişide 4.5 erkeğe karşılık, 2 kadın MDS tanısı alıyor. Hematoloji uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, “Bu oran farkına, erkeklerin daha sık sigara içmesi ve çalışma ortamında daha sık kimyasal maddelere maruz kalmasının neden olduğu tahmin ediliyor” dedi.

Kemik iliğinin yeterli sayıda sağlıklı kan hücresi üretememesi hastalığı olan MDS (miyelodisplastik sendromu), aslında bir kalp veya böbrek yetmezliği gibi bir ‘yetmezlik’. Düzenli kayıtlar bulunmaması nedeniyle Türkiye’deki hasta sayısını bilmediklerini belirten hematoloji uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, ortalama yaşam süresinin uzamasının da hastalığın gelecekte daha yaygın görülmesine zemin hazırlayacağını söyledi. MDS’nin lösemi öncüsü kabul edildiğini anlatan Prof. Dr. Çetiner, “Bu hastalarda lösemi gelişme riski normale göre çok artıyor. 2000 yılından itibaren Dünya Sağlık Örgütü MDS’yi malign yani kanser grubu hastalıklar arasında sınıflandırıyor. MDS sıklığında son yıllarda belirgin bir artış gözlemleniyor. Bu artışın birinci temel nedeni ileri yaş. Yaşlanan toplumlarda görülme sıklığı oldukça arttı. Hastaların % 86’sı 60 yaş ve üzerinde olsa da çocukluk çağında da MDS görülebileceği unutulmamalı. İkinci nedense hastalıkla ilgili farkındalığın artması” diye konuştu.

BAZI KANSER TEDAVİLERİ DE ZEMİN HAZIRLIYOR

Daha önce kanser tedavisi (kemoterapi veya radyoterapi) almış hastalarda tedaviyle ilişkili ikincil (sekonder) MDS sıklığı da artıyor. Meme, testis, Hodgkin veya non-Hodgkin lenfoma gibi kanser türleri için tedavi almış hastalarda 10 yıl içinde MDS riski yükseliyor. Bu kanserlerin tedavisinde kullanılan kemopetapi ilaçlarının MDS gelişimine zemin hazırlayabildiğini belirten Prof. Dr. Çetiner, şunları söyledi:
“Kanser tedavisinde başarı oranları arttıkça ve hastalar hastalıktan kurtulup yaşamlarına uzun süre devam ettikçe doğal olarak ikincil MDS riski de artıyor. Maalesef tedavi ilişkili sekonder MDS’nin tedavisi daha zor ve daha sık AML’ye (Akut miyeloid lösemi) ilerliyor. Kronik ve yüksek miktarda benzen, solvent veya böcek, tarım ilaçlarına maruz kalmak MDS riskini ciddi oranda yükseltiyor. Sigara ve tütün kullanımının MDS gelişimiyle ilişkili olduğu biliniyor. Sigaranın içinde bulunan benzene bağlı olarak MDS riskinin arttığı düşünülüyor.” 

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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