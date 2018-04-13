Sığ alana gidecektim

İSTANBUL Boğazı’nın tarihi yalılarından Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpan Malta bayraklı Vitaspirit isimli geminin üç personeli ‘deniz kaza raporu’ hazırlanması için İstanbul Adalet Sarayı’nda Deniz İhtisas Mahkemesi olan 17. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde ifade verdi. Gemi kaptanı Edgardo Deseo, baş mühendis Adalla Diarico ve dümenci Samente Jervy Toledo kaza anını mahkeme heyetine anlattı.



Filipinli kaptan Edgardo Deseo, tecrübeli bir gemici olduğunu, geçen ay da Boğaz’dan geçtiğini belirterek şöyle konuştu: “Olaylar 15.20 sıralarında başladı. Baş mühendis ‘Motorda bir problem var’ dedi. Ben de ona ‘Dar bir boğazdan geçiyoruz, müdahale et’ dedim. Biz seyrederken geminin devrinin düştüğünü gördüm. Devir düşerken gemi iskele tarafından rota değiştirmeye başlamıştı. Makine devri 4 bin 400’deydi, geminin baş tarafı dönmeye başladı. Bu sırada kılavuz kaptan ile demir atmaya karar verdik. 1-2 dakika sonra devir birden 6 bine çıktı. Devir yükselince gemi rotasına doğru dönmeye başladı. Sancak tarafına doğru dönmeye başladığı için demir atmaktan vazgeçtim. Böyle bir durumda demir atmak çok tehlikelidir. Gemi dönmeye başlayacak ve sahile yandan geniş bir alana çarpıp daha büyük zarar verecekti. O anda yapılacak en iyi hareketi yaptım. Amacım sancak tarafına gidip 4 metre sığ alanda, gemiyi sığlığa oturtmaktı. Motor durmuştu maalesef, sığ alana gidemedim, o eve çarptım.”



KAZA NEDENİ: HARARET

İSTANBUL Boğazı’nda geçen cumartesi günü meydana gelen kazayı inceleyen kurul, geminin karakutusu olarak da nitelendirilen VDR kayıtlarını çözdü. TBMM KİT Komisyonu’nda, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün 2015 ve 2016 yılı hesapları ibra edilirken Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpan gemi de gündeme geldi. Genel Müdür Hızırreis Deniz, özetle şunları söyledi: “Kaza olduğu andan itibaren denizdeydik, operasyonun yönetilmesi boyutuyla da tüm sürecin içindeydik. O sırada römorkörümüz 1 mil uzaktaydı. 4 dakikada müdahale edildi. Gemide kaza yapan VDR dediğimiz seyir kaydedici var, yani uçaktaki karakutu. Bugün (dün) itibariıyla onun çözümlenmesi yapıldı. İlgili yerlere ileteceğiz. Kaza şöyle oluyor: 5 numaralı silindir kaverinin çatlaması sonucunda soğutma suyu bulunduğu yerden dışarı çıkmış. Soğutma suyunun eksilmesi nedeniyle de hararet yükselmiş. Bunun sonucunda da makine çöküyor, yani motor stop ediyor.



O sırada Boğaz’dan içeri girmiş bir tanker vardı. Biz esas o tankeri Paşabahçe’de demirletip geri çevirdik. Daha büyük bir felakete neden olmamak için. 80 bin ton petrol vardı içinde.” / Eray GÖRGÜLÜ / ANKARA



