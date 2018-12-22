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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Semih ERSÖZLER- Yusuf DEMİR/ANTALYA (DHA)
22.12.2018 - 13:09, Son Güncelleme:

Şifreli kapıyı zorla açtılar, doktor ve 3 hemşireyi dövdüler... Kafasını yere vurup bayılttılar

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Antalya'da hastanede yaşamını yitiren İsmail Ç.'nin yakınları, kapıyı zorlayarak girdikleri yoğun bakım ünitesinde görevli doktor ve 3 hemşireyi dövdü. Hasta yakınları, bir hemşirenin saçını çekip başını beton zemine vurarak bayılttı. Darp raporu alan sağlık çalışanları, saldırganlardan şikayetçi oldu.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören İsmail Ç., 21 Aralık gecesi fenalaştı. Yoğun bakımda görevli Dr. Fahri Dorukhan Celepoğlu'nun müdahalesine karşın İsmail Ç. saat 05.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Dr. Celepoğlu, yoğun bakım uzmanı Dr. Özlem Çakın'ı arayarak durum hakkında bilgi verdi.

ŞİFRELİ KAPIYI ZORLAYARAK AÇTILAR

Olayı haber alan hasta yakını 3 kadın, içeri girmek istediklerini belirterek yoğun bakım ünitesinin kapısını yumrukladı. Şifre ile açılan sürgülü kapıyı zorlayarak açıp içeri giren kadınlardan biri iddiaya göre, 'Ne yaptınız babama' diye bağırarak hasta odasına yöneldi. İsmail Ç.'nin yaşamını yitirdiğini gören hasta yakını 'Babamı siz öldürdünüz' diyerek yoğun bakımdaki Dr. Fahri Dorukhan Celepoğlu ve diğer sağlık çalışanlarına saldırdı.

Dr. Celepoğlu'na tokat attığı iddia edilen hasta yakınları yine iddiaya göre yoğun bakım odasındaki hemşire E.Ö.'ye 'Babamı bu ellerle mi öldürdün' diye bağırarak defalarca tokat attı, parmaklarını büktü.

KAFASINI YERE VURARAK BAYILTTILAR

Bu sırada beyaz kod vermek isteyen hemşire B.B.V.'ye 'Kimi arıyorsun sen' diye bağıran saldırganlar, saçını çekti, başını beton zemine vurdu. B.B.V. aldığı darbeler nedeniyle bayıldı. Yoğun bakım ünitesindeki malzemeleri de sağlık personeline fırlatan saldırganlar, kendilerini sakinleştirmeye çalışan hemşire E.Ö.'ye de saldırıp kolunu ısırdı. Bir süre sonra olay yerine gelen hastane güvenliği, 3 kadını güçlükle dışarı çıkardı.

Olaydan sonra darp raporu alan Dr. Celepoğlu ve hemşireler, hasta yakınları hakkında şikayetçi oldu.

TABİP ODASI KINADI

Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin, saldırıya uğrayan Dr. Fahri Dorukhan Celepoğlu ve avukatı Onur Bilge Özdemir ile ortak bir basın açıklaması yaparak saldırıyı kınadı. Hasta yakınlarının yoğun bakımda doktor ve diğer sağlık çalışanlarına saldırdığını, şiddet uyguladığını belirten Prof. Dr. Şahin, "Fiziksel ve sözsel şiddete rağmen sağlık görevlileri karşılık vermemiştir. Bir çalışan, uğradığı şiddetin etkisiyle bayılmıştır. Bu şiddet güvenlik görevlileri gelinceye kadar devam etmiştir" dedi.

Sağlık çalışanlarının ölümle dahi sonuçlanan saldırılara uğradığını anlatan Prof. Dr. Şahin, "Orada saldırıya uğrayan sadece o hekim ve sağlık çalışanları değildi. Ülkedeki tüm hekimler ve sağlık çalışanları saldırıya uğramıştır. Saldırıyı kınıyoruz. Sağlık çalışanlarının can güvenliği sağlanmalı ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır" diye konuştu.

YOĞUN BAKIMDA 9 HASTA DAHA VARDI

Dr. Celepoğlu'nun avukatı Onur Bilge Özdemir, olayın yoğun bakım ünitesinde yaşandığını, aktif saldırının 5 dakika sürdüğünü söyledi. Yoğun bakım ünitesi kapısında başlayan ve içeride devam eden olayın ise yaklaşık yarım saat sürdüğünü kaydeden avukat Özdemir, "Müvekkilim daha meslek hayatının başında. 8 aylık bir doktor ve böyle bir travma yaşıyor. Saldırıya uğrayan sağlık çalışanları şu an bu tramvayı atlatmaya çalışıyor. Yoğun bakımda yatan diğer 9 hasta ve saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarının hayatlarını kaybetmemelerini mucize olarak nitelendiriyorum. Bu saldırı, müvekkilim şahsında tüm doktorların önlüğüne yöneliktir, gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz" dedi.

Avukat Onur Bilge Özdemir, saldırı anının güvenlik kameralarına yansıdığını, bu görüntüleri izlediklerini ve hastane yönetiminden talep edeceklerini söyledi.

Şifreli kapıyı zorla açtılar, doktor ve 3 hemşireyi dövdüler... Kafasını yere vurup bayılttılar

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