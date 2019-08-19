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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rıza ÖZEL - ANKARA
19.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Sıfır oy’ hamlesi

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‘Sıfır oy’ hamlesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir’de il başkanlarına “Seçimde CHP’ye oy verilmeyen, sıfır oy çıkan sandıklara gidin. O sandıklarda oyumuzu arttırmaya çalışın. O sandıkların her birinde partiye en az 3-5 üye yapın” diye seslendi. Kılıçdaroğlu’nun, basına kapalı toplantıda özetle şunları söylediği öğrenildi:

ÖN PLANA ÇIKMAYIN STK’LARI DESTEKLEYİN

“Tüm kesimlerin sorunlarıyla ilgilenin. Muhtarların da kapıcıların sorunlarını bilin. Vatandaşa karşı önyargılardan uzak durun. İnancı, etnik kimliği, dini ne olursa olsun toplumun her kesimine ulaşın. Her okul aile birliğinde bile en az bir CHP’li olsun. Ben genel merkezde ne yapıyorsam, her biriniz ilinizde aynısını yapacaksınız. Ortak dil kullanacağız. İl başkanı olarak yardıma muhtaç ailelerden haberiniz olsun, sorunlarına çare bulmaya çalışın. Gazete okuyun, orada bir sorun görürseniz hemen o derde çözüm bulmaya çalışın. Her kanaat önderinde CHP il başkanının telefon numarası olsun. Cenazelere gidin. Kentin ileri gelen ailelerinden birisinin yakını vefat ettiği zaman bu kişiyi benim aramam gerektiğine inanıyorsanız haber verin.

Çevre hareketine hiçbir CHP’li kayıtsız kalamaz. Her çevre eyleminde CHP milletvekili, il başkanı veya CHP örgütü ön plana çıkmayacak. Sivil toplum kuruluşları (STK) varlık göstermeli. STK’ları güçlendirelim, destek verelim, onlar seslerini duyursun. Otobüs verelim, eleman gönderelim. Ama açıklama yapılacaksa onu CHP milletvekili veya il başkanı değil sivil toplum kuruluşunun başkanı yapsın.

Örneğin, bazı barolar ‘Adli yıl açılışına katılmayacağız’ dediler. Kalkıp ben açıklama yapsaydım, ‘CHP istemiyor diye katılmadılar’ olurdu. Hiçbir açıklama yapmadık. Bizim görevimiz her şeye balıklama atlamak değil.

Milletvekilimizin olmadığı illerimiz var. Oralarda da sorunlar var. TBMM’de dile getirilmesini istediğiniz sorunlarınızı Oğuz Kaan Salıcı Bey’e iletin. Milletvekillerimiz de bunu Genel Kurul’da gündeme getirirler.

Bir tek il başkanından veri gelmiyor. Bazı bilgileri internetten öğrenmeye çalışıyoruz ya da soru önergesiyle, bilgi edinme yollarıyla öğreniyoruz. Türkiye’nin sorunları konusunda verilerin bize ulaşmasında il başkanları yardımcı olmalı. Örneğin işsizlik rakamları. İl başkanlarının bunu bilmesi lazım.

Çok uzun zaman sonra aldığımız belediyeler var. Buralarda eski yönetimlerin kendi adamları var. Bankamatik memurları var. Partizanlık yapanlar var. Görevden alıyorsanız sağlam gerekçeleri olmalı. Belediye başkanlarını uyarın, haksız yere görevden almayın yoksa mahkemeden döner. Yanlış ihale mi yapmış, hiç işe mi gelmemiş, kamuoyuyla paylaşın. Belediye başkanı sebepsiz kimsenin işine son veremez.”

TALEPLERE DİKKAT

KILIÇDAROĞLU il başkanlarına, belediyelerle iletişim konusunda şu uyarılarda bulundu: “Yolsuzluğa izin vermeyin. Gerekirse farklı kanallardan uyarılarınızı yapın, yazın. Elbette belediye başkanlarımızdan talepleriniz oluyor, olabilir. Ama sabah, öğle, akşam talepte bulunmak doğru değil. Belediye başkanlarımıza kendi taleplerinizle değil vatandaşların talepleriyle gidin. O belediye başkanı başarısızsa siz de başarısızsınız.”

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