‘Sıfır oy’ hamlesi

ÖN PLANA ÇIKMAYIN STK’LARI DESTEKLEYİN

“Tüm kesimlerin sorunlarıyla ilgilenin. Muhtarların da kapıcıların sorunlarını bilin. Vatandaşa karşı önyargılardan uzak durun. İnancı, etnik kimliği, dini ne olursa olsun toplumun her kesimine ulaşın. Her okul aile birliğinde bile en az bir CHP’li olsun. Ben genel merkezde ne yapıyorsam, her biriniz ilinizde aynısını yapacaksınız. Ortak dil kullanacağız. İl başkanı olarak yardıma muhtaç ailelerden haberiniz olsun, sorunlarına çare bulmaya çalışın. Gazete okuyun, orada bir sorun görürseniz hemen o derde çözüm bulmaya çalışın. Her kanaat önderinde CHP il başkanının telefon numarası olsun. Cenazelere gidin. Kentin ileri gelen ailelerinden birisinin yakını vefat ettiği zaman bu kişiyi benim aramam gerektiğine inanıyorsanız haber verin.

Çevre hareketine hiçbir CHP’li kayıtsız kalamaz. Her çevre eyleminde CHP milletvekili, il başkanı veya CHP örgütü ön plana çıkmayacak. Sivil toplum kuruluşları (STK) varlık göstermeli. STK’ları güçlendirelim, destek verelim, onlar seslerini duyursun. Otobüs verelim, eleman gönderelim. Ama açıklama yapılacaksa onu CHP milletvekili veya il başkanı değil sivil toplum kuruluşunun başkanı yapsın.

Örneğin, bazı barolar ‘Adli yıl açılışına katılmayacağız’ dediler. Kalkıp ben açıklama yapsaydım, ‘CHP istemiyor diye katılmadılar’ olurdu. Hiçbir açıklama yapmadık. Bizim görevimiz her şeye balıklama atlamak değil.

Milletvekilimizin olmadığı illerimiz var. Oralarda da sorunlar var. TBMM’de dile getirilmesini istediğiniz sorunlarınızı Oğuz Kaan Salıcı Bey’e iletin. Milletvekillerimiz de bunu Genel Kurul’da gündeme getirirler.

Bir tek il başkanından veri gelmiyor. Bazı bilgileri internetten öğrenmeye çalışıyoruz ya da soru önergesiyle, bilgi edinme yollarıyla öğreniyoruz. Türkiye’nin sorunları konusunda verilerin bize ulaşmasında il başkanları yardımcı olmalı. Örneğin işsizlik rakamları. İl başkanlarının bunu bilmesi lazım.

Çok uzun zaman sonra aldığımız belediyeler var. Buralarda eski yönetimlerin kendi adamları var. Bankamatik memurları var. Partizanlık yapanlar var. Görevden alıyorsanız sağlam gerekçeleri olmalı. Belediye başkanlarını uyarın, haksız yere görevden almayın yoksa mahkemeden döner. Yanlış ihale mi yapmış, hiç işe mi gelmemiş, kamuoyuyla paylaşın. Belediye başkanı sebepsiz kimsenin işine son veremez.”

TALEPLERE DİKKAT

KILIÇDAROĞLU il başkanlarına, belediyelerle iletişim konusunda şu uyarılarda bulundu: “Yolsuzluğa izin vermeyin. Gerekirse farklı kanallardan uyarılarınızı yapın, yazın. Elbette belediye başkanlarımızdan talepleriniz oluyor, olabilir. Ama sabah, öğle, akşam talepte bulunmak doğru değil. Belediye başkanlarımıza kendi taleplerinizle değil vatandaşların talepleriyle gidin. O belediye başkanı başarısızsa siz de başarısızsınız.”