Sıfır noktasının çaycı ‘Kıvanç’ı

Yusuf Kart’ın yakınına, çatışmalar sırasında defalarca roket ve mermiler isabet etmiş. Tehlikeye rağmen askerin çayını ihmal etmeyen Kart, şunları söyledi: “Sınırın diğer tarafında Darmık Dağı var. Arada güvenlik duvarı bulunuyor. Sonra bizim bahçelerimiz başlıyor. Dağ sürekli bombalanıyor. Teröristler de silahlarla karşılık veriyor. Bu nedenle köylüler bahçelerine gitmiyor. Civar köylerdeki bahçelerde de çalışabilirdim. Ancak gitmedim. Askerler bizim için canlarını ortaya koyuyor. Operasyonlara giderken burada çay içiyorlar. Bana ‘Kıvanç Tatlıtuğ’ diye sesleniyorlar. Büyüyünce de asker olmak istiyorum.”