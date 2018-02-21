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    Sıfır noktasının çaycı ‘Kıvanç’ı

    Fırat ALKAÇ - MURAT ŞAKA
    21.02.2018 - 23:31 | Son Güncelleme:

    Afrin sınırının sıfır noktasında bulunan Kilis’e bağlı Hisarköy’de yaşayan 16 yaşındaki çiftçi Yusuf Kart, Zeytin Dalı harekâtının başladığı ilk günden beri askerlere ücretsiz çay servisi yapıyor.

    Yusuf Kart’ın yakınına, çatışmalar sırasında defalarca roket ve mermiler isabet etmiş. Tehlikeye rağmen askerin çayını ihmal etmeyen Kart, şunları söyledi: “Sınırın diğer tarafında Darmık Dağı var. Arada güvenlik duvarı bulunuyor. Sonra bizim bahçelerimiz başlıyor. Dağ sürekli bombalanıyor. Teröristler de silahlarla karşılık veriyor. Bu nedenle köylüler bahçelerine gitmiyor. Civar köylerdeki bahçelerde de çalışabilirdim. Ancak gitmedim. Askerler bizim için canlarını ortaya koyuyor. Operasyonlara giderken burada çay içiyorlar. Bana ‘Kıvanç Tatlıtuğ’ diye sesleniyorlar. Büyüyünce de asker olmak istiyorum.”

    Sıfır noktasının çaycı ‘Kıvanç’ı

    Etiketler: kilis , gazetehaberleri , Hisarköy , son dakika
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