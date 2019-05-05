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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.05.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

Sıfır motor aldı, plakayı taktıramadan çaldırdı

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Sıfır motor aldı, plakayı taktıramadan çaldırdı

Bursa’da yaşayan Oğuzhan Sarıkaya, yeni aldığı motosikletine plaka taktıramadan çaldırdı. 13 bin lira değerindeki motorun kredisini hala ödediğini belirten Sarıkaya, “Adeta dedektif gibi bu işin peşine düştüm. Güvenlik kameralarına ulaştım. Şahsın rahatlığı beni şoke etti” dedi.

Olay, Kiremitçi Mahallesi Kaya Sokak’ta meydana geldi. Bursa’ya yeni taşınan Oğuzhan Sarıkaya, motosiklet almaya karar verdi. Kredi çekerek 13 bin TL değerindeki Racing RN 180 model aracı satın aldı fakat, daha plaka işlemlerini yaptıramadan oturduğu evin önünden motoru çalındı.

Emniyet güçlerine haber veren Sarıkaya, diğer yandan bir dedektif gibi kamera görüntülerinin peşine düştü. Görüntüleri izleyen Sarıkaya, şüpheli şahsın sabah saatlerinde geldiğini, bir süre direksiyon kilidini kırmaya çalıştığını ve ardından ayrıldığını fark etti. Yarım saat sonra geri gelen hırsız bu sefer kilidi kırmayı başardı ve motoru çalarak olay yerinden ayrıldığı görüldü.

Sıfır motor aldı, plakayı taktıramadan çaldırdı
“Motosiklet kredisinin daha 3 yılı duruyor”

Mağdur Oğuzhan Sarıkaya, “Plakası olmadığı için benim rahatlıkla binemediğim motoruma hırsızlar rahatlıkla binip ayrılıyor. Alt cadde dahil bütün kamera kayıtlarına ulaştım. Fakat 1 ay geçmesine rağmen bir sonuç alamadık. Motoru kredi çekerek almıştım. 5 taksiti ödedim, hala 3 yıl ödemem gerekiyor" dedi.

Sıfır motor aldı, plakayı taktıramadan çaldırdı
Olaydan sonra mahalleli motorlarına zincir takmaya başladı

Merkezi bir yerde oturduğunu belirten Sarıkaya, “Daha önceleri ben dahil bu sokakta motorlarımıza zincir takmıyorduk. Yaşanan bu olaydan sonra mahalleli motorlarına zincir takarak tedbir almaya başladı” şeklinde konuştu.

Sıfır motor aldı, plakayı taktıramadan çaldırdı
Motosikletini çalan kişiye seslenen Oğuzhan Sarıkaya, “Hırsıza seslenmek istiyorum. Motorumu bir an önce geri getirsin. Uyku düzenim bozuldu. Ben bu motoru bir şekilde bulacağım. Emniyet güçlerimize güveniyorum. 3 yıl daha borcunu ödemek zorundayım, unutabileceğim bir hadise değil” dedi.

Sıfır motor aldı, plakayı taktıramadan çaldırdı

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