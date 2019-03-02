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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sıfır diye ikinci ele 4 yıl hapis

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Sıfır diye ikinci ele 4 yıl hapis

ŞARKICI Sibel Can’a ikinci el lüks cipi ‘sıfır’ diye satılması davasında karar çıktı.

İstanbul 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki son duruşmada, otomobilin ithalatçısı ve satıcısı olan Çiftkurtlar Otomotiv’in sahibi Mehmet Çelik’in avukatları son savunmalarını yaptı. Avukat Çağatay Uygun, “Müvekkilim şayet dolandırıcı olsaydı yurtdışına kaçıp giderdi. Müvekkilimin firması 60 yıllık bir firma. Kesinlikle dolandırıcılık suçu oluşmamıştır” dedi. Çelik’in diğer avukatı Metin Ünlü ise “Tüketici Mahkemesi’nce 300 bin TL’yi aşkın bir parayı karşı tarafa (Sibel Can) ödeyin şeklinde bir karar verilmiştir. Ortada hukuki bir ihtilaf vardır. Bahse konu araç karşı tarafa teslim edilmiştir. Katılan taraf hem arabayı kullanıyor hem de 300 bin TL para için icra dairesinde takip yapmaktadır. Bunun üzerine müvekkilim de 500 bin TL’lik teminat göstermiştir. Burada dolandırılan kim bunu takdirinize bırakıyorum” diye konuştu.

‘ARACI İADE EDECEĞİZ’

Son savunmaların ardından kararını veren mahkeme, Çelik’e yönelik nitelikli dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis 80 bin TL de adli hapis cezası verdi. Kararı değerlendiren Sibel Can’ın avukatı Bülent Ernas ise “Bu dosyada hukuk davalarının tamamını kazandı. Ceza davasında da dün karar çıktı. Paramızın tamamını alınca aracı iade edeceğiz” dedi.

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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