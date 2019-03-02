Sıfır diye ikinci ele 4 yıl hapis
ŞARKICI Sibel Can’a ikinci el lüks cipi ‘sıfır’ diye satılması davasında karar çıktı.
İstanbul 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki son duruşmada, otomobilin ithalatçısı ve satıcısı olan Çiftkurtlar Otomotiv’in sahibi Mehmet Çelik’in avukatları son savunmalarını yaptı. Avukat Çağatay Uygun, “Müvekkilim şayet dolandırıcı olsaydı yurtdışına kaçıp giderdi. Müvekkilimin firması 60 yıllık bir firma. Kesinlikle dolandırıcılık suçu oluşmamıştır” dedi. Çelik’in diğer avukatı Metin Ünlü ise “Tüketici Mahkemesi’nce 300 bin TL’yi aşkın bir parayı karşı tarafa (Sibel Can) ödeyin şeklinde bir karar verilmiştir. Ortada hukuki bir ihtilaf vardır. Bahse konu araç karşı tarafa teslim edilmiştir. Katılan taraf hem arabayı kullanıyor hem de 300 bin TL para için icra dairesinde takip yapmaktadır. Bunun üzerine müvekkilim de 500 bin TL’lik teminat göstermiştir. Burada dolandırılan kim bunu takdirinize bırakıyorum” diye konuştu.
‘ARACI İADE EDECEĞİZ’
Son savunmaların ardından kararını veren mahkeme, Çelik’e yönelik nitelikli dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis 80 bin TL de adli hapis cezası verdi. Kararı değerlendiren Sibel Can’ın avukatı Bülent Ernas ise “Bu dosyada hukuk davalarının tamamını kazandı. Ceza davasında da dün karar çıktı. Paramızın tamamını alınca aracı iade edeceğiz” dedi.
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