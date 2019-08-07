Sıfır atık sıfır israf
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye’de uygulanan ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında kutsal topraklarda da ‘Sıfır Atık Sıfır İsraf’ temasıyla çalışma yaptıklarını söyledi. Erbaş, “Çevreye kötülük ederek Allah’a hakkıyla kulluk edilemez” dedi.
Hac organizasyonu için Mekke’de bulunan Erbaş şunları söyledi: “Çevreye karşı sorumluluk da ibadetin bir parçasıdır. Çevre bize Allah’ın emanetidir. Çevreye kötülük ederek Allah’a hakkıyla kulluk edilemez. Bu açıdan ‘Sıfır Atık Sıfır İsraf’ projesi kapsamında ‘İslam’da Çevre Ahlakı’ isimli 40 sayfalık bir broşür hazırlayarak yaklaşık 2 bin 500 görevlimize dağıttık. ‘2019 Hac Organizasyonu Hac yolculuğu ve Çevre Ahlakı’ isimli broşürlerini de çevre bilinci noktasında farkındalık oluşturmak, çevreye sahip çıkmak için 85 bin hacımıza ulaştırdık.”
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