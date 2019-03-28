'SÄ±fÄ±r AtÄ±k' projesinin öncüsü Johnson Türkiye'de
DÃ¼nyada sÄ±fÄ±r atÄ±k projesinin Ã¶ncÃ¼sÃ¼ olan Bae Johnson TÃ¼rkiye'ye geldi. Johnson. TOGEMDER tarafÄ±ndan sÄ±fÄ±r atÄ±ÄŸa dikkat Ã§ekmek amacÄ±yla dÃ¼zenlenecek olan "Cemre Ã‡arÅŸÄ±sÄ±" etkinliÄŸine katÄ±lacak.
DÃ¼nyada sÄ±fÄ±r atÄ±k projesinin Ã¶ncÃ¼sÃ¼ olan Bae Johnson TÃ¼rkiye'ye geldi. TOGEMDER tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenecek "Cemre Ã‡arÅŸÄ±sÄ±" etkinliÄŸine katÄ±lacak olan Bae Johnson, programÄ±na baÅŸlamadan Ã¶nce sÄ±fÄ±r atÄ±kla ilgili Ã§ok Ã¶nemli ipuÃ§larÄ± verdi, avantajlarÄ±nÄ± anlattÄ±.
Gelecek iÃ§in atÄ±labilecek en iyi adÄ±mlarÄ±n, alÄ±nabilecek en gÃ¼zel Ã¶nlemlerin baÅŸÄ±nda gelen "SÄ±fÄ±r AtÄ±k" hareketiyle bambaÅŸka bir dÃ¼nya mÃ¼mkÃ¼n. Ä°stanbul'a gelen sÄ±fÄ±r atÄ±k projesinin Ã¶ncÃ¼sÃ¼ Bae Johnson, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan tarafÄ±ndan kurulan TOGEMDER'in dÃ¼zenleyeceÄŸi "Cemre Ã‡arÅŸÄ±sÄ±" etkinliÄŸine katÄ±lacak.
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AyaÄŸÄ±nÄ±n tozuyla kameralarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en Bae Johnson, sÄ±fÄ±r atÄ±k ile 5 altÄ±n kuralÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°ÅŸte Johnson'Ä±n altÄ±n kurallarÄ±;
1. Kural: HayÄ±r demeyi Ã¶ÄŸrenmek.
2. Kural: KullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z Ã¼rÃ¼nleri almamak, daha Ã§ok 2. el Ã¼rÃ¼nleri tercih etmek.
3. Kural: Yeniden kullanmak ve hemen elden Ã§Ä±kartmamak. Ã–rneÄŸin kaÄŸÄ±t peÃ§ete yerine kumaÅŸ peÃ§eteleri tercih etmeliyiz.
4. Kural: Geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m. EÄŸer birÅŸeyi reddedemiyorsak o zaman geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nÃ¼ saÄŸlamalÄ±yÄ±z.
5. Kural: Elimizde bir atÄ±k varsa onu Ã§Ã¼rÃ¼tmeliyiz, doÄŸa ile yok etmeliyiz.
Johnson, Fransa ve FransÄ±zca konuÅŸulan Ã¼lkelerde sÄ±fÄ±r atÄ±k bilincinin geliÅŸtiÄŸini sÃ¶yledi, bu politikanÄ±n avantajlarÄ±nÄ± ve dezavantajlarÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÄ±raladÄ±: "Tat ve koku anlaÅŸÄ±yÄ±nÄ±z kÃ¶kÃ¼nden deÄŸiÅŸiyor, toplum iÃ§inde rahatsÄ±z olabiliyorsunuz. Bir tuvalete girmiÅŸtim havalimanÄ±nda. Ordaki oda parfÃ¼mÃ¼nÃ¼n kokusu beni kÃ¶tÃ¼ etkiledi. SÄ±fÄ±r atÄ±kla birlikte hayatÄ±nÄ±za sadeleÅŸme geliyor , almak yerine sahip olmak, eÅŸyaya deÄŸil deneyimlemeye yÃ¶neltiyor.
Johnson, 2 gÃ¼n sÃ¼recek tÃ¼rkiye temaslarÄ± kapsamÄ±nda, sÄ±fÄ±r atÄ±ÄŸÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± kitabÄ±nÄ±n imza gÃ¼nÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirecek...
Festival tadÄ±nda geÃ§ecek "Cemre Ã‡arÅŸÄ±sÄ±" etkinliÄŸinde amaÃ§ sÄ±fÄ±r atÄ±ÄŸa dikkat Ã§ekmek. TOGEMDER BasÄ±n DanÄ±ÅŸmanÄ± Selda Ã–zgel, "SÄ±fÄ±r atÄ±ÄŸÄ±n Ã¶nemine dikkat Ã§ekeceÄŸiz yenilemeye dikkat Ã§ekeceÄŸiz" diye konuÅŸtu. "Cemre Ã‡arÅŸÄ±sÄ±"nÄ±n kapÄ±larÄ± 30 Mart akÅŸamÄ±na kadar aÃ§Ä±k kalacak.
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