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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Gündem
28.03.2019 - 19:17, Son GÃ¼ncelleme:

'SÄ±fÄ±r AtÄ±k' projesinin öncüsü Johnson Türkiye'de

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'SÄ±fÄ±r AtÄ±k' projesinin öncüsü Johnson Türkiye'de

DÃ¼nyada sÄ±fÄ±r atÄ±k projesinin Ã¶ncÃ¼sÃ¼ olan Bae Johnson TÃ¼rkiye'ye geldi. Johnson. TOGEMDER tarafÄ±ndan sÄ±fÄ±r atÄ±ÄŸa dikkat Ã§ekmek amacÄ±yla dÃ¼zenlenecek olan "Cemre Ã‡arÅŸÄ±sÄ±" etkinliÄŸine katÄ±lacak.

DÃ¼nyada sÄ±fÄ±r atÄ±k projesinin Ã¶ncÃ¼sÃ¼ olan Bae Johnson TÃ¼rkiye'ye geldi. TOGEMDER tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenecek "Cemre Ã‡arÅŸÄ±sÄ±" etkinliÄŸine katÄ±lacak olan Bae Johnson, programÄ±na baÅŸlamadan Ã¶nce sÄ±fÄ±r atÄ±kla ilgili Ã§ok Ã¶nemli ipuÃ§larÄ± verdi, avantajlarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Gelecek iÃ§in atÄ±labilecek en iyi adÄ±mlarÄ±n, alÄ±nabilecek en gÃ¼zel Ã¶nlemlerin baÅŸÄ±nda gelen "SÄ±fÄ±r AtÄ±k" hareketiyle bambaÅŸka bir dÃ¼nya mÃ¼mkÃ¼n. Ä°stanbul'a gelen sÄ±fÄ±r atÄ±k projesinin Ã¶ncÃ¼sÃ¼ Bae Johnson, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan tarafÄ±ndan kurulan TOGEMDER'in dÃ¼zenleyeceÄŸi "Cemre Ã‡arÅŸÄ±sÄ±" etkinliÄŸine katÄ±lacak.

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SÄ±fÄ±r AtÄ±k projesinin Ã¶ncÃ¼sÃ¼ Johnson TÃ¼rkiyede

AyaÄŸÄ±nÄ±n tozuyla kameralarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en Bae Johnson, sÄ±fÄ±r atÄ±k ile 5 altÄ±n kuralÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°ÅŸte Johnson'Ä±n altÄ±n kurallarÄ±;

1. Kural: HayÄ±r demeyi Ã¶ÄŸrenmek.

2. Kural: KullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z Ã¼rÃ¼nleri almamak, daha Ã§ok 2. el Ã¼rÃ¼nleri tercih etmek.

3. Kural: Yeniden kullanmak ve hemen elden Ã§Ä±kartmamak. Ã–rneÄŸin kaÄŸÄ±t peÃ§ete yerine kumaÅŸ peÃ§eteleri tercih etmeliyiz.

4. Kural: Geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m. EÄŸer birÅŸeyi reddedemiyorsak o zaman geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nÃ¼ saÄŸlamalÄ±yÄ±z.

5. Kural: Elimizde bir atÄ±k varsa onu Ã§Ã¼rÃ¼tmeliyiz, doÄŸa ile yok etmeliyiz.

SÄ±fÄ±r AtÄ±k projesinin Ã¶ncÃ¼sÃ¼ Johnson TÃ¼rkiyede

Johnson, Fransa ve FransÄ±zca konuÅŸulan Ã¼lkelerde sÄ±fÄ±r atÄ±k bilincinin geliÅŸtiÄŸini sÃ¶yledi, bu politikanÄ±n avantajlarÄ±nÄ± ve dezavantajlarÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÄ±raladÄ±: "Tat ve koku anlaÅŸÄ±yÄ±nÄ±z kÃ¶kÃ¼nden deÄŸiÅŸiyor, toplum iÃ§inde rahatsÄ±z olabiliyorsunuz. Bir tuvalete girmiÅŸtim havalimanÄ±nda. Ordaki oda parfÃ¼mÃ¼nÃ¼n kokusu beni kÃ¶tÃ¼ etkiledi. SÄ±fÄ±r atÄ±kla birlikte hayatÄ±nÄ±za sadeleÅŸme geliyor , almak yerine sahip olmak, eÅŸyaya deÄŸil deneyimlemeye yÃ¶neltiyor.

Johnson, 2 gÃ¼n sÃ¼recek tÃ¼rkiye temaslarÄ± kapsamÄ±nda, sÄ±fÄ±r atÄ±ÄŸÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± kitabÄ±nÄ±n imza gÃ¼nÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirecek...

SÄ±fÄ±r AtÄ±k projesinin Ã¶ncÃ¼sÃ¼ Johnson TÃ¼rkiyede

Festival tadÄ±nda geÃ§ecek "Cemre Ã‡arÅŸÄ±sÄ±" etkinliÄŸinde amaÃ§ sÄ±fÄ±r atÄ±ÄŸa dikkat Ã§ekmek. TOGEMDER BasÄ±n DanÄ±ÅŸmanÄ± Selda Ã–zgel, "SÄ±fÄ±r atÄ±ÄŸÄ±n Ã¶nemine dikkat Ã§ekeceÄŸiz yenilemeye dikkat Ã§ekeceÄŸiz" diye konuÅŸtu. "Cemre Ã‡arÅŸÄ±sÄ±"nÄ±n kapÄ±larÄ± 30 Mart akÅŸamÄ±na kadar aÃ§Ä±k kalacak.

SÄ±fÄ±r AtÄ±k projesinin Ã¶ncÃ¼sÃ¼ Johnson TÃ¼rkiyede

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