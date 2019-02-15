Sıfır atık ilçesi kuruluyor
TÜRKİYE’nin ilk sıfır atık ilçesinin belirlenmesi için 81 il ve 951 ilçede tarama yapılıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı proje kapsamında Japonya’nın Kamikatsu kasabasında olduğu gibi Türkiye’ye örnek olacak bir sıfır atık ilçesi oluşturulması hedefleniyor.
Belirlenecek sıfır atık ilçesinde atıklar türlerine göre ayrı biriktirilecek. İlçenin organik atıklarından kompost yapılacak. Toplanan değerlendirilebilir atıklar geri dönüşüm tesislerinde işlenerek yeni ürünlere dönüştürülecek ve ekonomik kazanç sağlanacak. Ayrıca toplama sisteminde elektrikli araçlar kullanılarak egzoz emisyonlarının azaltılması hedefleniyor.
OTOMATA AMBALAJ ATANA, KONTÖR
Projeyle ilçede plastik, metal ve cam içecek ambalajlarının toplanması amacıyla otomatlar yerleştirilecek. Bu otomatlara ambalaj atıklarını atan kişileri teşvik etmek amacıyla telefonlarına konuşma ve internet kontörleri yüklenecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sıfır atık yerleşimi için en uygun ilçeyi seçecek ve pilot olarak projeyi uygulayacak. Bakanlık, seçilen sıfır atık ilçesinde hem bilinçlendirme çalışması yapacak hem de atıkların dönüşümü için donanım ve uzman desteğini verecek.
Sıfır Atık Projesi çalışmaları 2017’de başlatıldı. Proje uygulamalarının 2023 yılına kadar bütün ülkede yaygınlaştırılması hedefleniyor. Sıfır Atık Projesi kapsamında kamu kurum kuruluşları, AVM, işyerleri, okullar, oteller, havalimanları, marinalar gibi noktalarda çalışmalar yapılırken, 13 bin 357 binada sıfır atık sistemi kuruldu. Bu amaçla ilk sıfır atık uygulaması Cumhurbaşkanlığı’nda hayata geçirildi. 10 ton metal atık ayrıştırıldı, 30 ton kâğıt, çöp yerine geri dönüşüm tesisine gitti.
Dünyanın ilk sıfır atık yeri olma yolunda ilerleyen Japonya’nın Kamikatsu kasabasının 2020 yılında bu hedefine ulaşması bekleniyor. 2 bin nüfuslu Kamikatsu’da yiyecek atıkları kompost yapılıp gübre olarak kullanılıyor. Çözünemeyenler de ayrıştırılarak geri dönüşüm tesisine taşınıyor. Geri kazanıma gidecek atıklar yıkanıp, sökülüp tasnif ediliyor. Kimonolar, kadınların elinde yeni kıyafetlere dönüştürülüyor. Mutfak araç gereçleri de ödünç veriliyor.
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