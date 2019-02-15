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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN - ANKARA
15.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sıfır atık ilçesi kuruluyor

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Sıfır atık ilçesi kuruluyor

TÜRKİYE’nin ilk sıfır atık ilçesinin belirlenmesi için 81 il ve 951 ilçede tarama yapılıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı proje kapsamında Japonya’nın Kamikatsu kasabasında olduğu gibi Türkiye’ye örnek olacak bir sıfır atık ilçesi oluşturulması hedefleniyor.

Belirlenecek sıfır atık ilçesinde atıklar türlerine göre ayrı biriktirilecek. İlçenin organik atıklarından kompost yapılacak. Toplanan değerlendirilebilir atıklar geri dönüşüm tesislerinde işlenerek yeni ürünlere dönüştürülecek ve ekonomik kazanç sağlanacak. Ayrıca toplama sisteminde elektrikli araçlar kullanılarak egzoz emisyonlarının azaltılması hedefleniyor.

OTOMATA AMBALAJ ATANA, KONTÖR

Projeyle ilçede plastik, metal ve cam içecek ambalajlarının toplanması amacıyla otomatlar yerleştirilecek. Bu otomatlara ambalaj atıklarını atan kişileri teşvik etmek amacıyla telefonlarına konuşma ve internet kontörleri yüklenecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sıfır atık yerleşimi için en uygun ilçeyi seçecek ve pilot olarak projeyi uygulayacak. Bakanlık, seçilen sıfır atık ilçesinde hem bilinçlendirme çalışması yapacak hem de atıkların dönüşümü için donanım ve uzman desteğini verecek.

Sıfır Atık Projesi çalışmaları 2017’de başlatıldı. Proje uygulamalarının 2023 yılına kadar bütün ülkede yaygınlaştırılması hedefleniyor. Sıfır Atık Projesi kapsamında kamu kurum kuruluşları, AVM, işyerleri, okullar, oteller, havalimanları, marinalar gibi noktalarda çalışmalar yapılırken, 13 bin 357 binada sıfır atık sistemi kuruldu. Bu amaçla ilk sıfır atık uygulaması Cumhurbaşkanlığı’nda hayata geçirildi. 10 ton metal atık ayrıştırıldı, 30 ton kâğıt, çöp yerine geri dönüşüm tesisine gitti.

Dünyanın ilk sıfır atık yeri olma yolunda ilerleyen Japonya’nın Kamikatsu kasabasının 2020 yılında bu hedefine ulaşması bekleniyor. 2 bin nüfuslu Kamikatsu’da yiyecek atıkları kompost yapılıp gübre olarak kullanılıyor. Çözünemeyenler de ayrıştırılarak geri dönüşüm tesisine taşınıyor. Geri kazanıma gidecek atıklar yıkanıp, sökülüp tasnif ediliyor. Kimonolar, kadınların elinde yeni kıyafetlere dönüştürülüyor. Mutfak araç gereçleri de ödünç veriliyor.

 

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