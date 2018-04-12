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    Sienna durdurulmasa felaket olurdu

    Deniz ZEYREK
    12.04.2018 - 01:25 | Son Güncelleme:

    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Boğaz’daki gemi kazası sırasında tam anlamıyla felakete yol açabilecek başka bir çarpışmanın nasıl önlendiğini Hürriyet’e anlattı. Zamanında müdahale olmasaydı, 80 bin ton petrol yüklü Sienna isimli tanker, yalı kazasını yapan Vitaspirit adlı gemiye çarpacaktı...

    RUSYA’dan Suudi Arabistan’a giden Vitaspirit isimli gemi, 7 Nisan günü İstanbul Boğazı’nda Kanlıca önlerinde makinesi tamamen durunca hızla karaya doğru sürüklenmiş, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpmıştı. Bakan Arslan, çarpan gemiye, çok kısa sürede Nene Hatun Kurtarma Gemisi ile 3, 6, 7 ve 8 numaralı kurtarma römorkörleri ile 3 adet tahlisiye botunun müdahale ettiğini söyledi. Boğaz trafiğinin hemen çift yönlü askıya alındığını kaydeden Arslan, kazada can kaybı ve deniz kirliliği yaşanmadığına dikkat çekti ve ikinci bir kaza ihtimalinin nasıl engellendiğini de şöyle anlattı:

    “Bu esnada Panama bayraklı 244 metre boyunda 80 bin ton petrol yüklü ‘Sienna’ isimli tanker, yine kılavuz kaptanlı olarak kuzey-güney yönünde Büyükdere önlerinde ilerlemekteydi. Yaşanan hadise nedeniyle bu tankerin kılavuz kaptanı ile iletişim kurulmuş, öncelikle hız azaltılmış ve akabinde Paşabahçe Koyu’na demirletilmiştir. Tankere acil müdahale römorkörü gönderilerek kuzeye yani Karadeniz’e geriye dönüşü sağlanmıştır. Bu tehlikenin önlenmesinde her iki geminin kılavuz kaptanlı oluşu ve gemi trafik hizmetleri ile iyi bir koordinasyon sağlamış olmaları muhtemel bir felaketin önüne geçilmesini sağlamıştır.”

    Bakan Arslan, İstanbul Boğazı’nda deniz kazası yaşanma riskini sıfırlamanın mümkün olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti: “Bu nedenle amacımız kaza öncesi ve sonrasındaki tüm risklere karşı önlemleri almaktır. Şu anda İstanbul Boğazı’ndan yılda yaklaşık 147 milyon ton tehlikeli madde geçişi İstanbulumuzu ciddi manada tehdit ediyor. Kanal İstanbul, kenti böyle büyük tehlikeden kurtaracak, denizlerimizi koruyacak, kültür varlıklarımızı muhafaza edecek bir projedir.”

    Etiketler: Ahmet Arslan , gazetehaberleri , gündem
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