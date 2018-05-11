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    Sıdıka nine 'yutmadı'

    Salim UZUN/ANTALYA
    11.05.2018 - 23:34 | Son Güncelleme:

    ANTALYA Muratpaşa ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Sıdıka M., telefon dolandırıcılarının tuzağına düşmekten son anda kurtuldu.

    Sıdıka M., ev telefonundan kendisiyle iletişime geçildiğini söyledi. Telefondaki kişinin kendisini polis olarak tanıttığını kaydeden Sıdıka M., “Telefondaki kişi kimlik kartımı kaybedip kaybetmediğimi sordu. Ben de kaybetmediğimi söyledim. İlginç biçimde bana bilgilerimi okumaya başladı. Sonra da kimliğimin dolandırıcıların eline geçtiğini söyledi” dedi.

    Büyük şaşkınlık yaşadığını kaydeden Sıdıka M., şöyle dedi: “Kendisini polis olarak tanıtan kişi evde altınım, silahım olup olmadığını, kiminle yaşadığımı sordu. Sonra da ‘Ekiplerimiz eve gelecek altınlarına, paralarına el koyacak. İtiraz etme’ dedi.”

    ‘POLİSE TESLİM OLUN’
    “Birden gerçek polislerin yaptığı uyarılar aklıma geldi ve dolandırılmaya çalışıldığımı anladım. Telefondaki kişiye ‘Ben 85 yaşındayım ama daha bunamadım. Bu yoldan vazgeçin, gidin polise teslim olun’ dedim. Bu sözlerim üzerine telefonu yüzüme kapattılar. Ben de 155’i arayarak şikâyetçi oldum. İnşallah öğüdümü dinlerler.”

    Etiketler: Telefon dolandırıcılığı , ANTALYA , gazetehaberleri , gündem
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