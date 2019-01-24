Şiddetli yağmur felaketi yaşattı! İzmir ve Manisa'da rekor...

İZMİR'de, dün öğle saatlerinden beri aralıklarla etkili olan şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda su baskınları meydana gelirken, çalışanlar, kendi çabalarıyla yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı.

Kentte, dün öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler yollarda zor anlar yaşarken, polis ve belediye ekipleri de trafik yoğunluğunu gidermek için önlem aldı. Yağmur suları nedeniyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki birçok iş yerini su bastı. Çarşı esnafı, kendi çabalarıyla yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı. Su baskını yüzünden sürekli mağdur olduğunu belirten esnaf, sorunun çözülmesini istedi.



YUNUSLAR KAVŞAĞI TRAFİĞE KAPATILDI

İzmir'de, dün öğle saatlerinden bu yana aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle Mersinli Mahallesi'ndeki sokak ve caddeler suyla dolarken, rögarlar taştı. Su dolan Yunuslar Kavşağı, trafiğe kapatılırken, itfaiye ve polis ekipleri de giriş ve çıkış noktalarında önlem aldı. Belediye ekipleri, yağmur sularını tahliye etme çalışmalarını sürdürüyor.



İZMİR SON 38, MANİSA SON 74 YILIN REKOR YAĞIŞINI ALDI

İzmir ve Manisa'ya, bir süredir etkili olan sağanakla rekor düzeyde yağış düştü. Meteoroloji İşleri 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, bu ayki yağışlarla İzmir'de son 38, Manisa'da ise son 74 yılın en yağışlı ocak ayı oldu. Metrekareye göre, 1- 24 Ocak'ta Konak'a 299,3, Seferihisar'a 320,8, Narlıdere'ye 334,6, Kemalpaşa'ya 405,6, Karşıyaka'ya 182,4, Manisa'ya ise 309,6 kilogram yağış düştü.





MARMARİS'TE ŞİDDETLİ YAĞMUR VE RÜZGAR İLE DOLU

MARMARİS'te gece yarısından itibaren etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun zeminini yumuşattığı yamaçlardan kopan ağaç ve kaya parçaları, yollara düşünce ulaşım aksadı. Rüzgarla su alan 3 balıkçı teknesi batarken, bazı apartmanlardaki uydu antenleri ve çatı izolasyonları uçarak yollara düştü. Dolu yağarken ise binalardaki tenteler ve camlar kırıldı, otomobillerde hasar oluştu.

Marmaris merkezde gece yarısı şiddetli rüzgarla birlikte yağmur etkisini artırdı. Gece boyunca limanlarda demirli teknelerin personeli, teyakkuz halinde bekledi. Dev dalgalar, Kordon ve Atatürk Caddesi'ndeki yürüyüş yolunu sular altında bıraktı. Yağmur nedeniyle zemini gevşeyen ağaç ya da kaya parçaları ise Marmaris- Gökova, Marmaris- Datça ve Marmaris-Turunç yollarına düştü. Bu yollarda, ulaşımda aksamalar meydana geldi.



Günün ağarırken, bu kez saatteki hızı 52 kilometreye ulaşan fırtına etkili oldu. Fırtınanın etkisiyle şehir merkezindeki bazı apartmanların çatı katlarında bulunan uydu antenleri ve çatı izolasyon malzemeleri yola düştü. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına, izolasyon malzemelerinin çatıdan uçtuğu anlar yansıdı. Ana caddelerdeki bazı trafik levhaları devrilirken, çok sayıda iş yerinin camı kırıldı. Uzunyalı ve Yat Limanı mevkisinde bulunan işletmelerin sandalye ve masaları da rüzgarla savrulup, denize sürüklendi. Fırtına yüzünden Uzunyalı mevkisinde 5'er metre uzunluğundaki 3 balıkçı teknesi ise su alması sonucu battı.

Marmaris'e saat 10.00 sıralarında ise bu kez fındık büyüklüğünde dolu yağdı. 20 dakika aralıklarla 4 defa yağan dolu nedeniyle bazı binalardaki tenteler ve camlar kırıldı.

Yağmurun etkisinin azalmasıyla belediye ve kara yolları ekipleri, olumsuzluk yaşanan yerlerde çalışma başlattı. Çöpler yüzünden tıkanan rögarlar ve su kanalları temizlendi. Kara yolları ekipleri, yollara düşen kaya parçaları ile ağaç dallarını temizledi. Dolu nedeniyle 6 aracın hasar gördüğü ve 9 aracın da trafik kazasına karıştığı öğrenildi.

Meteoroloji yetkilileri, kentte 24 saatte, metrekareye 52,5 kilogram yağmur düştüğünü belirtti.



KUŞADASI'NDA YAĞMUR YOLLARI SUYLA DOLDURDU

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu.

Kuşadası'nda bugün saat 11.00 sıralarında başlayan sağanak, yaklaşık 30 dakika etkili oldu. Şiddetli yağmur sonrası, ilçe merkezi ile Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerindeki cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu. Atatürk Bulvarı ve otobüs terminali önündeki köprülü kavşak bağlantı yolları da yağıştan olumsuz etkilendi. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, zor anlar yaşadı. Köprülü kavşak altındaki bazı yollar, kısa süreli ulaşıma kapandı. Bazı siteler ile alçak yerlerdeki yazlık evlerde su baskınları yaşandı. Kentte yağmur etkisini azaltarak, devam ediyor.



MUĞLA'DA YAĞMUR, TARIM ARAZİLERİNİ SU ALTINDA BIRAKTI

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.

Menteşe ilçesinde dün saat 21.00 sıralarında başlayan yağmur, aralıklarla etkili oldu. Menteşe'nin Düğerek, Yaraş ve Karabağlar mahalleleri ile çevreyolundaki tarım alanları su altında kaldı. Muğla Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Menteşe ilçe merkezindeki sağanakta son 24 saatte metrekareye 24 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Ayrıca son 24 günde ise metrekareye 368 kilogram yağışın düştüğü ifade edildi. Yağışların cumartesi gününe kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.