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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - DHA
02.11.2019 - 22:51, Son Güncelleme:

Şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor! Trafiğe kapandı

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Şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor! Trafiğe kapandı

Dün başlayan yağışlar yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışlardan ötürü Rize merkeze bağlı Pazarköy köyünde toprak kayması meydana geldi. Van-Hakkari karayolunda kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

RİZE'DE HEYELAN!

Dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış Doğu Karadeniz’i etkisi altına aldı. Yağışlardan ötürü Rize merkeze bağlı Pazarköy köyünde toprak kayması meydana geldi. Yaklaşık 50 metrelik toprak zeminin yola kaymasıyla köyün iç yolu trafiğe kapandı. Olay yerine gelen Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından önce toprak kayması olan bölge güvenlik altına alındı, daha sonra temizleme çalışmaları başlatıldı. Heyelanın meydana geldiği bölgede toprak altında kalan herhangi bir araç olmadığı öğrenildi.

Şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor Trafiğe kapandı

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı heyelan nedeniyle bir başka alternatifi olan yolun 3 gün trafiğe kapalı kalacağını dile getiren Pazarköy köyü Muhtarı Harun Sait Er “Aşırı yağışlardan dolayı köyümüzün üst yol kısmında yaklaşık 50 metre uzunluğunda bir heyelan oluştu. Özel İdare ekibi arkadaşlarımızla birlikte şuanda olay yerindeyiz. Sağ olsunlar yolu açmaya çalışıyoruz. Yine açmaya devam edeceğiz. Heyelan nedeniyle yolumuz 2-3 gün trafiğe kapalı olacak. Herhangi bir can veya mal kaybı olmadı. Tüm vatandaşlarımız bilgilendirildi” ifadelerini kullandı.

Şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor Trafiğe kapandı

ULAŞIMA KAR ENGELİ

Van-Hakkari karayolu üzerinde 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Van'ın Başkale ilçesi kent merkezinde yağan yağmur, yüksek kesimlerde ise yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle Van-Başkale karayolu üzerindeki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Karla kaplanan yolda bazı sürücüler kar yağışına hazırlıksız yakalanırken, bazı sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışı ile birlikte Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede aralıksız yol temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor Trafiğe kapandı

SAĞANAK SELE YOL AÇTI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte gece yarısı başlayan sağanak yağış, sele döndü. İlçe merkezi ve mahallerde su baskınları yaşandı, yollar yağmur suyuyla dolup, göle döndü. Birçok iş yeri de sular altında kaldı.

Pınarbaşı Caddesi’nde iş yerlerini su basan vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla ev ve iş yerlerinde yer yer 1 metreyi bulan yağmur suyunu tahliye etti. İskenderun Belediyesi ekipleri yolları açmak için çalışma başlattı.

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